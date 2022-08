One More Thing – Apple Watch Pro va fi lansat in septembrie

One More Thing! Daca ati urmarit evenimentele Apple stiti despre ce vorbesc. Au trecut 5 ani de la ultima „surpriza”. Apple Watch Pro este un ceas despre care s-a vorbit putin prin leak-uri, dar care exista si va fi lansat in septembrie.

Evenimentul are loc pe 7 septembrie si atunci vom vedea noile iPhone 14. Pe langa, va fi lansat si ceasul Apple Watch Pro, cu un ecran generos de 47mm, ecran de 1.99 inch, un design cu margini drepte in stilul telefoanelor si evident functiile deja celebrele si bine integrate. Este clar ca nu este vorba doar despre un design patratos si un ecran mai mare. Ceasul trebuie sa ofere ceva „Pro”, trebuie sa fie diferit fata de celelalte modele. Ce anume va fi diferit…nu stim inca si sunt tare curios sa aflu.