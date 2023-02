Motorola a lansat un concept de telefon rulabil

Stiu ca suna urat telefon rulabil, dar nu stiu cum sa le zicem in romana sa sune mai bine. Motorola a venit cu un concept de telefon rulabil foarte interesant, care isi schimba dimensiunea in functie de context.

Poate fi observat in cateva scenarii de utilizare, dar nu stim mai nimic despre el. Stim doar ca ecranul se poate regla manual sau automat in functie de context, deci se poate largi sau micsora.

…the @moto rollable will change display size automatically if it sees you need more real estate for a keyboard, content, etc. pic.twitter.com/VriBT2NrEs

The display also rolls *down* to reveal a hidden selfie camera and speaker for phone calls. @moto isn’t bringing this phone to market today, but it’s not an engineering proof of concept either. #mwc2023 pic.twitter.com/QFSGERnFSh

It’s not as small as @moto’s razr and who knows how durable it will be if you drop it or dump it in your pocket unprotected but if anyone tells you phones are boring show them this. #mwc2023 pic.twitter.com/FnoooMysnc

— Avi Greengart (@greengart) February 26, 2023