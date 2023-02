Incepe o noua era pentru Nokia – logo nou si productie in Europa

Nokia are un nou CEO, Pekka Lundmark, iar acesta are planuri mari. A anuntat un plan nou pentur companie, a schimbat logoul si a anuntat ca va produce telefoane in Europa. Planul este in trei etape: resetare, accelerare si extindere.

Doamne ajuta sa fie cu noroc pentru ei, avem nevoie de Nokia pe piata. Si sa nu mai fie vazut ca un brand pentru batrani…

Noul CEO considera ca Nokia este o companie producatoare de tehnologie, nu doar de smartphone-uri. Si pe langa dezvoltarea de echipamente de telecomunicatii, Nokia se va concentra si pe vanzarea de echipamente catre alte companii, concurand cu Microsoft si Amazon.

Pe langa asta, Nokia/HMD ofera telefoane usor de reparat, cum este noul G22, la care puteti sa-i schimbati ecranul si bateria in doar 5 minute. Au parteneriat cu iFixit si pun la dispozitie toate piesele si sculele de care aveti nevoie. Frumos din partea lor. Si Apple a facut treaba asta dar ei au propriul kit de reparatie.

HMD spune ca putem extinde durata de viata a telefonului singuri, schimband componentele defecte acasa si cu costuri minime. O alta veste buna este productia de telefoane in Europa. Desi au mentiona ca fac primii pasi pentru a produce telefoane aici, nu au dat inca alte detalii. In prezent ele sunt realizate in Taiwan la Foxconn.

Mutarea productiie in Europa va incepe treptat din Q3 2023.