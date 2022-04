Netflix introduce butonul dublu like sau Like This

Pentru ca un singur like nu este suficient (si nu este) Netflix a integrat butonul dublu like. Practic, dai de doua ori like un film care merita mai mult decat un simplu like amarat.

Suna ciudat, dar are sens. Cumva iti faci o lista cu filmele si serialele care sunt mai mult decat placut. Netflix a denumit butonul Love This, dar imi place mie sa-i spun dublu like dupa forma pe care o are.

Acest buton nu doar ca iti pune filmele super preferate intr-o lista dedicata, dar iti va afecta si recomandarile. Deci ai grija la cei de dublu like.

Acesta urmeaza sa-si faca aparitia pe iOS, Android si televizoarele inteligente in scurt timp, zilele sau saptamanile urmatoare.