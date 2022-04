Motorola a lansat recent modelul G52, un telefon cu ecran OLED, baterie de 5000mAh si difuzoare stereo. In plus, are si o camera de 50MP.

Telefonul are un procesor Snapdragon 680, baterie de 5000mAh, incarcare rapida la 30W, Android 12 si un sistem triplu de camere cu o principala de 50MP.

Ecranul este un OLED ultra wide de 6.6 inch la 90Hz si rezolutie Full HD+. Are difuzoare stereo Dolby si costa doar 1249 lei. Va fi disponibil din 21 aprilie.