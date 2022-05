Upgrade-ul next-gen pentru Witcher 3 va fi disponibil până la sfârșitul anului

Varianta „next-gen” a The Witcher 3: Wild Hunt a suferit numeroase amânări, însă de data aceasta pare că este foarte aproape de lansare. Dezvoltatorul a confirmat că jocul va fi disponibil în trimestrul 4 și că va veni cu numeroase îmbunătățiri grafice. Va avea texturi la rezoluții mai mari, ray tracing, timpi de încărcare mai mici și suport pentru rezoluții ultrawide.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022