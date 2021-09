Nitrophone 1 se laudă că este cel mai sigur telefon cu Android

Despre securitatea oferită de sistemul de operare Android s-a tot discutat și cred că vor mai fi discuții și după ce va fi înlocuit de FuchsiaOS, sau de alt sistem de operare.

Șefii de stat folosesc telefoane mobile criptate, cu acces special și controlat de agențiile de securiatea ale statului pe care îl conduc. Asta nu împiedică hackerii să le acceseze datele, iar ultimul astfel de exemplu a fost Pegasus, care a accesat datele din telefonul președintelui Macron.

Despre telefonul cancelarului Angela Merkel nu am aflat prea multe. Într-o vreme se discuta că folosește un BlackBerry cu sistemul de operare modificat, dar după trecerea companiei canadiene pe linie moartă, nu am mai vpzut alte speculații despre marca folosită. Am văzut doar clipul în care se aude telefonul ei sunând la finalul discuțiilor oficiale cu ”țarul” Putin:

Tot din Germania aflăm că Nitrokey, o companie locală, a desvoltat un telefon denumit Nitrophone 1, care se laudă a fi cel mai sigur din lume. Cel puțin dintre terminalele care folosesc AndroidOS.

În fapt, telefonul este un Google Pixel 4A, care rulează GrapheneOS, o interfață Android mult modificată la nivel de securitate. Despre aceasta, Edward Snowden declara că este singurul OS pe care l-ar permite pe un telefon pe care l-ar folosi el. Știe el ce știe, aș adăuga eu!

Telefonul nu folosește suita Google Play Services, iar aplicațiile instalate vor avea drepturi minime – nu vor accesa date despre IMEI, cartela SIM sau rețeaua folosită. Iar sistemul are parte de criptare end-to-end, cu backup în sisteme de cloud securizate – gen Nextcloud.

Să fie acesta telefonul cancelarului german? 🙂