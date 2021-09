MSI Pulse GL66 – laptop de gaming cu RTX 3060 si i7-11800H

Am avut la test foarte scurt timp un laptop de gaming de la MSI. Se numeste Pulse GL66 si a venit intr-o configuratie foarte buna. O sa vi-l prezint pe scurt si va recomand sa-i acordati o sansa daca sunteti in cautarea unui laptop nou.

MSI Pulse GL66 este un laptop de gaming cu specificatii foarte bune dar cu un pret inca necunoscut de mine. Nu l-am gasit nicaieri in Romania dar presimt un pret in jurul sumei de 6000 lei pentru configuratia asta. O sa vedeti ca nu este deloc un laptop scump pentru ceea ce ofera.

Cum placile video sunt de negasit sau sunt foarte scumpe, laptop-urile par o solutie mai buna din moment ce ele vin cu noile placi Nvidia din seria RTX 30. Si preturile nu sunt rele deloc.

Laptop-ul MSI pe care l-am testat a venit echipat cu RTX 3060, 16GB RAM, ecran 2K de 15 inch cu 165Hz si procesorul mentionat in titlu. O configuratie buna, echilibrata cat de cat (mergea un i5) si care vine cu un design un pic sub asteptarile mele.

MSI a avut tot timpul laptop-uri bune chiar daca acestea nu au fost populare pe la noi. MSI a castigat prin design, prin tastaturile bune si sistemele de racire bine puse la punct. GL66 este un laptop cu hardware bun dar cu un design care pe alocuri imi lasa impresia de produs mai ieftin decat in mod normal.

Se intampla asta pentru a mentine pretul scazut si nu este deloc un lucru rau. Ca sa va faceti o idee, plasticu regasit pe acest laptop il puteti intalni si pe alte laptop-uri care costa 2000-3000 lei. Iar tastatura este un pic zgomotoasa la scriere si tastele nu ofera cel mai bun feedback. Totusi, tastatura este confortabila la scris, iar plasticul care pare mai low-cost nu incurca cu nimic, doar il simti cand atingi laptop-ul.

Faptul ca eu inteleg acest lucru nu ma deranjeaza, dar trebuie mentionat ca sa nu aveti pretentii de materiale high end. Se umple repede de amprente, insa am apreciat ca balamalele sunt solide, tastatura este confortabila si au incercat sa-l infloreasca prin niste desene interesante pe plastic sa nu para atat de plictistior.

Tastatura este iluminata si are diferite efecte, trackpad-ul este cam micut dar este precis, iar porturile sunt doar cele esentiale.

Pe stanga are doar 2 USB-uri normale dintre care unul este de tip 3.0, iar pe partea dreapta ofera un UBS 2.0, USB Type C, HDMI si un port LAN. Mufa de alimentare este pe partea stanga.

Sistemul de racire este Cooler Booster S si MSI se lauda cu el. Este un sistem avansat pe care il regasim si pe alte laptop-uri mai scumpe si care isi face treaba foarte bine. Este cat de cat silentios si mentine procesorul in sarcina la temperaturi normale si nu intra deloc in protectie. In idle nici nu-l auzi.

Un alt lucru cu are GL66 iese in evidenta este sistemul audio de buna calitate si functia Crosshair disponibila la o simpla apasare de buton. Sau de butoane, FN + sageata jos. Astfel apare pe ecran o tinta si te ajuta sa tintesti, teoretic, mai bine.

Tot din FN + tastele F poti controla diferite functii pe care le vedeti in poza.

Cat despre performante ce pot sa va spun. N-am apucat sa ma joc foarte mult cu acest laptop. R20, Cinebench si CPU-Z m-au ajutat sa scot niste rezultalte rapide ca sa-mi fac o idee despre performante, insa jocuri n-am apucat sa testez. Totusi, configuratia o stiu foarte bine si o stiti si voi daca ati vazut alte review-uri la alte laptop-uri cu hardware similar.

Un RTX 3060 este suficient ca sa rulati jocuri in 2K cu peste 50FPS si detalii ridicate. Aveti Ray Tracing, DLSS, dar si alte tehnologii implementate de Nvidia speciale pentru laptop-uri. O sa rulati orice joc fara probleme, iar ecranul la 165Hz o sa va ajute.

Se vede bine, are culori bune si este foarte raid. Si este mat, deci va ajuta daca bate lumina direct in el. Are margini subtiri si o camera web.

Laptop-ul per total se comporta bine. In afara de materialele un pic ieftine nu pot spune nimic rau despre el. Are un hardware bun, SSD generos de 1TB, placa video de top, procesor de cea mai noua generatie si un ecran rapid. Toate astea la un pret estimativ de 6000 lei.