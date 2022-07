Noile laptopuri LG gram, disponibile la retailerii din România

LG Electronics (LG) a anunțat disponibilitatea noii game de laptopuri premium LG gram în România. Ideale pentru utilizatori variați, noile modele duc mai departe moștenirea brandului în materie de portabilitate, design elegant și ultra-ușor, cu software inovator și hardware de ultimă generație, pentru mai multă putere și confort.

Gama LG gram 2022 include: gram 17 (17Z90Q), gram 16 (16Z90Q), gram 15 (15Z90Q) și gram 14 (14Z90Q). Toate laptopurile noi LG gram oferă performanțe crescute, susținute de un procesor Intel® Core™ din generația a 12-a. Laptopurile din acest an au fost actualizate cu cel mai recent SSD Gen4 NVMe™ și folosesc memorie RAM LPDDR5 de joasă tensiune pentru a obține o creștere a performanței cu aproximativ 22% față de modelele gram din 2021. Cu certificare Intel® Evo™ Platform, garanția pentru autonomie excelentă a bateriei oferă utilizatorilor noilor laptopuri LG gram libertatea de a lucra sau de a se juca de oriunde s-ar afla.

LG gram te ajută să iei cu tine munca și distracția oriunde și te trimite în vacanță vara asta. La achiziția oricărui laptop înscris în campanie în perioada 20 iulie – 31 august, LG îți oferă un voucher de călătorie în valoare de până la 400 de Euro, pe care îl poți folosi timp de un an. După ce ai cumpărat laptopul LG gram potrivit pentru tine, tot ce trebuie să faci este să accesezi https://campanialg.ro/travel/, unde poți verifica dacă produsul tău face parte din campanie și unde poți înscrie factura pentru a câștiga următoarea ta vacanță.

Laptopurile premium LG aduc o calitate excelentă a imaginii. Dispunând de raport de aspect 16:10 și panouri IPS cu rezoluție WQXGA (2.560 x 1.600), noua serie LG gram oferă imagini clare, vibrante, cu luminozitate ridicată, acoperire de 99% a spațiului de culoare DCI-P3 și spațiu de lucru generos, pentru a satisface nevoile variate ale utilizatorilor în materie de productivitate și divertisment. În plus, ecranele avansate IPS de la LG protejează sănătatea vederii, reducând reflexiile care distrag atenția.

Experiența utilizatorului este îmbunătățită cu LG Glance by Mirametrix®, o soluție software inovatoare bazată pe inteligență artificială, care sporește securitatea și confortul. LG Glance by Mirametrix® blochează automat ecranul atunci când utilizatorul se îndepărtează de laptop. De asemenea, estompează conținutul de pe ecran când altcineva încearcă să privească ecranul laptopului din spatele utilizatorului și afișează notificări în acest sens. Pentru creșterea confortului de utilizare, dacă la laptop este conectat un monitor, cursorul mouse-ului și fereastra utilizată se deplasează automat pe ecranul la care se uită utilizatorul. În plus, modelele din acest an oferă un mediu optimizat pentru conferințe video, cu funcții precum conectare facială, anulare a zgomotului prin AI și o cameră web Full HD încorporată.

Cele mai recente laptopuri LG gram respectă promisiunea brandului și oferă un design compact, ultra-ușor, fără compromisuri pentru durabilitate și performanță. Fiecare model oferă un raport excelent ecran/corp și este suficient de rezistent pentru a îndeplini standardul MIL-STD-810G al armatei SUA. În plus, toate produsele LG gram 2022 sunt livrate în ambalaje ecologice care pot fi reutilizate, transformându-se într-un calendar de birou și un suport pentru creioane.

Am deja un LG Gram de prin primăvară și mă declar încântat de el. Poate pun mâna pe unul din 2022, să văd diferențele.