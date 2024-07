ZTE nubia NEO 2 – un inceput timid in zona de gaming accesibil

ZTE a anuntat oficial revenirea pe piata locala. Ei au mai fost pe la noi in urma cu multi ani si stiu ca vindeau telefoane si la operatori. Nu mai stiam nimic despre acest brand. Totusi, mare mi-a fost mirarea cand am primit la test doua telefoane. Pe unul il gasiti AICI testat de Cristi si pe al doilea il vedeti acum prezentat de mine.

Eu discut despre nubia NEO 2, un telefon ce isi doreste sa fie un model pentru gaming, insa din punctul meu de vedere nu l-as baga in aceasta zona, desi aspectul periculos sigur i-ar atrage pe juniori.

NEO 2 este un telefon pe care il gasiti la eMAG la 1499 lei si va spun imediat daca merita sau nu. Inainte de toate, trebuie sa mentionam ca ZTE este un producator destul de important si cu o prezenta buna in Asia. Au modele interesante in gama nubia, dar nu cu ele au venit in Romania ci cu niste modele lansate anul acesta dintr-o zona accesibila.

Desi producatorul se lauda cu performante de top, sa stiti ca nu este chiar asa. ZTE a mizat pe platforme SoC de la Unisoc, deci ceva foarte slabut, sub Mediatek. De aici si preturile oarecum mai mici.

nubia NEO 2 este un telefon interesant. Ofera urmatoarele specificatii:

ecran IPS de 120Hz, 6.72 inch

256GB stocare UFS 3.1

procesor Unisoc T820 pe 6nm

8GB RAM ce se pot extinde cu inca 12GB din memoria ROM

camera de 50MP si o secundara de 2MP pentru profunzime

difuzoare stereo

baterie de 6000mAh cu incarcare rapida la 33W

Telefonul nu ofera protectie IP de nici un fel. Nu este specificat nicaieri daca are protectie pentru ecran, dar ofera ceva interesant in zona lui de pret. Acest telefon este unul dedicat persoanelor pasionate de jocuri pe telefon, motiv pentru care integreaza niste butoane senzitive in anumite zone de pe carcasa. Sunt doua butoane pe muchia din dreapta si inca unul pe spatele telefonului.

Acestea se pot configura in functie de joc si iti ofera un control mai bun. Poti considera ca ai un joystick sau un controller, cum vrei tu sa ii spui, atunci cand folosesti telefonul in landscape sa te joci.

Intradevar, aceasta functie este unica in segment dar este utila doar gamerilor. Si ca tot am adus in discutie gaming-ului, acest procesor Unisoc T820 nu este unul foarte grozav.

Te vei putea jocuri destul de avansate, dar nu la o calitate grafica de invidiat. Este un procesor slabut, insa pentru 80% din jocuri este suficient. De asemenea, s-a mizat pe o memorie rapida UFS 3.1 si pe un ecran de foarte buna calitate.

Ecranul de 120Hz se vede foarte bine si are o rezolutie de 2400 x 1080 pixeli. Este destul de luminos si raspunde bine la comenzi. Difuzoarele sunt stereo, dar nu cele mai puternice. Sunt suficiente pentru gaming.

Pe partea foto, camera de 50MP este singura care conteaza. Pe telefon pozele par foarte rele, dar sa stiti ca in realitate ele chiar au o calitate foarte buna. Prinde bine culorile, par naturale, dar detaliile nu sunt cele mai bogate. Sunt poze decente, le poti posta pe Instagram si poti avea amintiri frumoase. Din pacate pe filmare nu sta foarte bine si se mai putea lucra la microfon.

In schimb ofera o baterie mare, 6000mAh, si primesti si incarcator in cutie de 33W. Se incarca rapid si bateria te tine o vesnicie. Uiti sa-l incarci daca nu te joci pe telefon si il folosesti strict pentru nevoile zilnice. Posibil sa fie un procesor foarte economic din moment ce nu este nici foarte puternic.

Sistemul de operare este Android 13, deci tot un minus. Interfata este MyOS13 cu un skin peste care face telefonul mai agresiv. Este clar gandit pentru gaming, probabil pentru adolescenti, caci iti fura ochii.

Are bloatware care poate fi dezinstalat si are si o aplicatie speciala, ca un hub pentru jocuri, de unde le poti configura setarile si le poti accesa mai usor. Se numeste Game Space si poti sa vezi cate ore te-ai jucat si multe alte detalii.

Telefonul are un design interesant. Te pacaleste ca ar avea sticla pe spate dar este un plastic mai gros care se simte chiar bine. Camera foto este integrata intr-un hexagon, iar marginile sunt dintr-un plastic rezistent. Se simte normal in mana, este usor si mi-a placut ca are margini subtiri la display.

Pretul de 1499 lei este cam mare. Un 1000 lei consider ca era un pret corect, dar bag mana in foc ca peste cateva luni o sa fie 999 lei. Ar merita la banii astia, poate cadou la un nepot.