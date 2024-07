Noctua a lansat un refresh la coolerul lor legendar NH-D15

Noctua NH-D15 este poate cel mai cunoscut cooler de procesor din lume. Atat design-ul cat si capabilitatile lui sunt recunoscute de orice pasionat. Ieri, Noctua a anuntat un refresh si il puteti deosebi dupa denumire. Acest nou model se numeste NH-D15-G2.

Da, are doar acel G2 in plus la denumire. Fizic, noul model este mai compact si ofera performante mai bune. Noctua spune ca, desi este mai compact, a ramas la fel de silentios si poate fi supus unor sarcini mai mari. Practic ar trebuie sa ofere cu cateva grade mai putin in comparatie cu generatia anterioara daca ar fi sa-ti faci un upgrade. Are 8 conducte in loc de 6, asta fiind cea mai mare schimbare, si suporta acum procesoare cu un TDP de 250W.

S-au adaugat si 23 de aripioare metalice in plus doar prin simpla lor apropiere, de la 1.9mm la 1.6mm. Se pot monta alaturi de el memorii RAM de 59mm inaltime daca se renunta la un ventilator sau de 32mm daca pastrati ventilatorul, iar felul in care acesta este proiectat ofera mai mult loc sub el pentru placa video, in cazul in care aveti o bestie gen RTX 4090.

Si pretul este mai mare, 149 de dolari vs 129 de dolari. Este cel mai scump cooler pe aer din piata