Vești bune pentru cei aflați în căutarea unei plăci video de buget. NVIDIA RTX 3050 ar putea ajunge pe piață în cantități suficiente și la preț normal. Din câte se pare, NVIDIA are stocuri foarte mari de GPU-uri castrate, iar producția merge mult mai repede decât în cazul plăcilor high-end.

RTX 3050 are același GPU GA106 ca RTX 3060, însă cu doar 2560 nuclee CUDA și 8 GB de memorie RAM GDDR6 pe bus de 128 biți. Chiar și așa, e o placă decentă pentru gaming la rezoluție 1080p, mai ales că are toate tehnologiile NVIDIA de ultimă generație: ray tracing 2nd gen, nuclee Tensor 3rd gen, DLSS, G-Sync și Reflex. Totodată, aceasta vine cu TDP de doar 130 W și PCI Express 4.0. În Marvel’s Guardians of the Galaxy, Call of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal și F1 2021, RTX 3050 este de aproape două ori mai rapid decât GTX 1650.

Va fi disponibilă începând cu data de 27 ianuarie în diferite implementări, cu 1, 2 sau 3 ventilatoare, de la parteneri precum ASUS, MSI, GIGABYTE, Colorful și EVGA. Prețurile pornesc de la aproximativ 250 euro.

Via Neowin