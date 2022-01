nVidia crede că stocurile plăcilor video se vor îmbunătăți în a două jumătate a acestui an

Pe hârtie avem cel puțin 8 modele din seria RTX30 disponibile pentru orice buzunar.

Realitatea însă este cruntă. Pe lângă faptul că stocul este limitat, prețurile depășesc chiar și cu peste 100% prețul recomandat de vânzare de producător indiferent dacă vorbim de tabăra nVidia sau AMD. Astfel că dacă nu ai fost inspirat să cumperi în urmă cu cel puțîn 2 ani o placă video potența, in momentul de față vei plăti dublu pentru ea.

Colette Kress, vicepreședinte executiv și director financiar, crede că a două jumătate a anului 2022 va liniști puțîn lucrurile:

So even throughout all of calendar 2021, we have seen strong demand for GeForce. And it continues to remain strong and stronger than our overall supply that we have. The holiday demand, for example, was quite strong, particularly in laptops. And we’re still finishing out our quarter. But we’ll look at the end of the quarter in terms of what we’ve seen in terms of channel levels. We had seen channel levels be quite lean, and we are working with our supply chain partners to increase the availability of supply. And we feel better about our supply situation as we move into the second half of the calendar year ’22.