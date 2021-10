Oferta de Halloween – Windows 10 la 7.4 euro pentru upgrade gratuit la Windows 11

Personal mi-am facut si eu update la Windows 11 cu o licenta de W10 cumparata de mai bine de un an. Asta ca o confirmare ca licentele nu expira cum spun multi. Cum nu exista licente de Windows 11 si singura solutie este sa ai Windows 10 activat, trebuie sa ai o licenta. Eu zic ca ar fi cazul sa renuntam sa piratam cand pretul este atat de mic.

Oferta de aceasta data vine de la Keysfan.com, un alt site care comercializeaza licente la preturi foarte bune. Costa doar 7.4 euro cea mai ieftina licenta de Windows 10.

Folositi codul SKF50 si aveti 50% reducere la urmatoarele produse:

Aveti inclusiv bundle-uri la preturi bune. Codul este SKF60 de data asta pentru 60% reducere:

Am vazut ca multi ne scriu in comentarii pe Facebook ca pretul nu are reducere. Pai trebuie sa bagati codul de discount asa cum vedeti in cele 2 poze de mai jos, altfel nu beneficiati de nici o oferta. Tocmai asta este si ideea ca aceste preturi sunt speciale pentru voi.