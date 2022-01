Oferta zilei: TV Panasonic 4K de 65″ la doar 2169 lei

Altex are reduceri foarte bune la televizoarele Panasonic 4K în această noapte. Modelul TX-65JX800E cu diagonală de 65″ poate fi achiziționat la prețul de doar 2169 lei prin aplicarea voucher-ului panasonic30 la checkout. În plus, magazinul vă oferă și un cupon de reducere de 150 lei după finalizarea achiziției. În mod normal, televizorul costă între 3300 – 4000 lei.

E un televizor cu specificații modeste, având panou VA la 60 Hz cu luminozitate scăzută și timp de răspuns măricel, însă la această diagonală rareori găsiți televizoare de la brand-uri consacrate la sub 3000 lei. Vine cu Android TV, cu suport pentru toate aplicațiile de streaming și are 5 ani garanție. Suportă, de asemenea, standardele HDR10, HDR10+ și Dolby Vision pentru HDR și are și HLG. Alternativ, cu același voucher, puteți achiziționa Panasonic TX-40JX800E la 1609 lei, TX-50JX800E la 1749 lei și TV-58JX800E la 2099 lei.

Reducerile sunt valabile doar până mâine dimineață la ora 9 și sunt disponibile exclusiv online.