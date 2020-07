Oferte bune de la Xiaomi pe timp de vara

Xiaomi are oferte bune in perioada asta despre care am fost anuntati oficial pe email. Uite ce oferte gasiti la magazinele partenere din tara.

Mi Smart Band 5 vine cu 10% discount pentru primii cumparatori. Oferta a inceput pe 24 iulie, posibil inca sa mai gasiti discount-ul la unele magazine ( eMag, Altex, Flanco, Orange, PC Garage). Mi Smart Band 5 vine cu certificare 5 ATM de rezistenta la apa, rezista si la praf si are 11 moduri de antrenament. La PC Garage este valabila oferta.

Xiaomi Mi 10 + bonus Redmi 7A la Orange din 27 iulie pana pe 2 august

Daca alegi sa cumperi de la Orange un Mi10, pana pe 2 august, primesti bonus un telefon Redmi 7A.

Xiaomi Mi10 + Mi Smart Band 4 cadou la eMag si Altex, in perioada 22 iulie – 2 august

Daca nu e clar pentru toata lumea, daca cumperi de la Altex sau eMAG un Mi 10, primesti cadou un Mi Smart Band 4. Oferta este valabila pana pe 2 august. La eMAG oferta este deja disponibila, la fel si la Altex.