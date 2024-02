OnePlus 12 si 12R s-au lansat in Romania si au preturi special de lansare + cadouri la achizitie

Ieri am fost la evenimentul OnePlus unde am vazut in premiera noul flagship alaturi de fratele mai mic 12R. Ambele telefoane sunt acum disponibile in Romania si vin cu oferte foarte interesante.

În perioada 5-29 februarie 2024, OnePlus 12 va costa 5699,9 lei, într-un pachet ce include căștile wireless OnePlus Buds Pro 2 și un voucher cadou. De asemenea, modelul OnePlus 12R vine la oferta cu castile OnePlus Buds Pro 2 la un preț special de 3699,9 lei.

OnePlus 12 vine cu Snapdragon 8 Gen3, o camera foto noua telephoto de 48MP 3x care lipsea pe modelele anterioare, baterie de 5400mAh, ecrna de 6.82 inch LTPO OLED 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500nits maxim. Sticla este Victus 2.

Se incarca la 100W pe cablu, 50W wireless si 10W reverse pentru cine doreste.

OnePlus 12R este fratele mai mic dar este destul de similar. Vine cu Snapdragon 8 Gen2, acelasi ecran foarte bun, aceeasi camera principala de 50MP dar celelalte doua sunt shcimbate. Are 8MP ultrawide si 2MP macro. Bateria este de 5500mAh si se incarca la 100W, atat.