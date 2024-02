Logitech MX Mechanical review: o tastatura silentioasa si confortabila

Folosesc de ceva timp si tastatura mecanica Logitech MX Mechanical, asa ca am niste concluzii de tras despre ea, la fel cum am facut si despre mouse-ul Logitech MX Master 3S .

Despre mouse v-am povestit deja intr-un review complet, l-am adoptat si-l folosesc de mai bine de 2 luni. Insa am folosit tot cam atat si tastatura din titlu, si am cateva idei de spus si despre ea.

Si de aceasta data incerc sa structurez cat mai concis si rapid informatiile, ca pana la urma e vorba despre o tastatura.

Conectivitate

Tot la fel, stie pana la trei dispozitive diferite. Doar ca neluand tastatura dupa mine in deplasare, am folosit doar dongle-ul. Din nou, mi-ar fi placut sa pot folosi dongle-ul de la mouse si pentru tastatura, ca sa nu folosesc doua USB-uri in acelasi timp.

Am inteles din comentariile de la review ca exista un asa numit „Logitech Unifying Receiver”. Multumesc pentru info, dar mi-ar fi placut ca Logitech sa le faca pe toate de tip „Unifying”, ca nu vreau sa am al treilea dongle de care sa am grija. Si tocmai pentru ca nu-i scump – dar nu-i nici ieftin, costa vreo 60 lei, ar fi fost dragut sa fie in pachet cu aceste periferice care nu-s ieftine.

Autonomie si baterie

La fel cam ca la mouse, nu stiu cand am incatcat-o, ca atat de mult tine. Si marturisesc ca nu o stingeam in fiecare zi, ca mai uitam. Ei zic ca pe site-ul lor ca tine pana la 15 zile cu iluminarea pornita si pana la 10 luni cu ea oprita. Eu am folosit-o doar cu iluminarea pornita, mi se pare foarte tare.

Ergonomie, confort, functionalitate si aplicatie

Cum v-am zis din titlu, e confortabila si ergonomica. Si, chiar daca e mecanica si ai parte de acel feedback ca la orice alta tastatura mecanica este, in acelasi timp, si extrem de silentioasa.

Si mi-a placut foarte mult ca are un senzor de prezenta de care se foloseste pentru a porni iluminarea cand duci mainile deasupra ei.

Iar pentru doritori, are si numpad, chiar daca e destul de compacta.

Aplicatia e aceeasi si chiar daca nu ai atatea optiuni de personalizare, poti sa faci destul de multe lucruri si aici. Mai ales ca poti personaliza toate tastele pe care le vedeti cu contur alb in poza de mai jos.

Concluzie si pret

In concluzie, e o tastatura buna pentru productivitate, posibil si pentru gaming dar nu practic, cel putin nu pe calculator. E silentioasa, se simte premium la atingere si poti sa personalizezi o gramada de functii. Costa 650 lei la eMAG.