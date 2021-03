OnePlus 9 vine pe 23 martie – colaborarea cu Hasselblad este confirmata

Scurt si la obiect: OnePlus 9 se lanseaza pe 23 martie, iar colaborarea cu Hasselblad este confirmata. Ce stim despre telefon si despre colaborarea interesanta cu producatorul Hasselblad?

Cel mai probabil aceeasi reteta obosita de marketing. Mai tineti minte cum a procedat Huawei cu Leica? Lentilele erau fabrica in China de o companie dubioasa, nu de Leica asa cum credeam. Acestia au confirmat intr-un mod oficial ca respectivele lentile sunt bune si probabil in procesul de fabricatie Leica a avut un cuvant de spus pe partea de management al calitatii. Dar lentilele nu erau fabricate si nici dezvoltate de Leica.

Cel mai probabil asta vedem si aici, desi imi doresc sa nu fie adevarat. Parteneriatul cu Hasselblad este pe un termen de 3 ani, iar OnePlus a investit 150 milioane de dolari in cercetare si dezvoltare pe partea foto. Stim foarte bine ca OP nu a excelat niciodata la acest capitol.

Ce stim in mod oficial este ca Hasselblad a adus pe OP9 sistemul de calibrare al culorilor, pastrand precizia si aspectul natural in fotografiile realizate. Asta suna bine.

OnePlus has always prioritized a premium user experience over everything else. Beginning in 2021, we are making a concerted effort to significantly improve the smartphone camera experience for our users, with the expertise of a truly legendary partner in Hasselblad.” – Pete Lau (OnePlus Founder/CEO)