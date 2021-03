In caz ca nu era clar pentru toata lumea, Nvidia domina la vanzarile de placi video

O veste care nu a surprins pe nimeni. Nvidia domina segmentul placilor video si vanzarile au tot crescut. Cota de piata este uriasa, iar AMD are mult de munca pentru a-i prinde din urma.

In Q4 2020, din toate calculatoarele vandute (vorbim de sistemele gata facute) 69% au integrat placi video Nvidia, 17% placi video AMD si 15% solutii integrate de la Intel. Eliminad Intel din ecuatie, Nvidia are o cota de piata de 82% vs 18% AMD.

Cota de piata AMD a scazut din Q4 2019 de la 27% la 18% in Q4 2020. Este trist deoarece AMD chiar are ceva de oferit iar placile lor video sunt foarte bune. Cel putin ultimele modele chiar se pot bate cu solutiile de top de la Nvidia.