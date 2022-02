OnePlus Nord CE 2 5G se lansează pe 17 februarie

Dacă nu rețineți, aflați că prima generație OnePlus Nord CE am testat-o și noi aici și am concluzionat că este primul midrange killer adevărat de la firma chineză.

Rămâne de văzut dacă noul model va respecta standardele setate de primul, dar cumva nu am dubii că va fi așa. Asta pentru că OnePlus are probleme cu flagship-urile, nu cu modelele midrange, care sunt ok.

The OnePlus Nord CE 2 5G is coming soon, and it's going to be #ALittleMoreThanYoudExpect. Stay tuned! pic.twitter.com/kXNO5ps0Wu

— OnePlus India (@OnePlus_IN) February 10, 2022