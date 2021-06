OnePlus Nord CE 5G – midrange killer la maturitate

După OnePlus Nord 5G (AC2003) și OnePlus Nord N10 5G a sosit timpul să citiți la noi și review-ul acestui nou membru al ”familiei” Nord – OnePlus Nord CE 5G. Pentru a fi mai eficient, mă voi axa mai mult pe diferențele dintre modele, urmând să subliniez noutățile aduse.

La prezentarea pentru presă, nu s-a spus că acest model se dorește a fi pentru mid-rangere ceea ce a fost OnePlus One pentur flagshipuri – elementul disruptor pe piață. De aici și numele review-ului.

Display ecran de tip Fluid AMOLED, cu dimensiunea de 6,43 inci, aspect 20:9, rezoluție 2400 x 1080 pixeli, densitate de 410 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 60/90Hz Chipset procesor Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G si GPU Adreno 619 Memorie RAM 6GB/8GB/12GB LPDDR4X (eu am primit modelul de 12GB) Camera foto Principală: triplă – 64 mpx, 0.7 μm/64M; 1.4 μm (4 in 1)/16M, EIS: Yes, f/1.79; 8 mpx, Field of View: 119°, EIS, f/2.25; 2mpx, f/2.4 Are opțiune de fotografie panoramică, nighscape, UltraShort HDR, portret, Pro Mode și Smart Scene Recognition. Filmeaza [email protected], [email protected]/60 fps, Super Slow Motion: [email protected] fps, [email protected] fps, Time-Lapse: 1080p 30fps, 4k 30fps Secundară: 16 mpx, Sony IMX471, 1.0μm, EIS, f/2.45 Are HDR și filmează [email protected], [email protected], Time-Lapse. Stocare 128GB/256GB UFS2.1 (eu am primit modelul de 256GB) Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth5.1, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC; GPS GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS, NaVIC; NFC Sistem de operare Android 11 (cu interfața Oxygen OS 11) Acumulator 4500 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 30T Plus la 5V/6V (0 – 70% în 30 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în trei culori: Blue Void, Charcoal Ink și Silver Ray; mufă audio de tip Jack

Ambalaj și accesorii

Am primit media kit-ul, așa că am avut în plus și 4 huse speciale, precum și o cutie mai mare. În rest, cutia telefonului conține husa de silicon transparent, încărcătorul și cablul aferent, cheița de la tăvița SIM și broșurile aferente.

Nimic de adăugat aici, pentru că lucrurile sunt standard la acest capitol. Chiar mă gândesc serios să renunț la el în review-uri.

Design și construcție

OnePlus se laudă că este cel mai slim model de la 6T încoace. Cu ochiul liber nu văd mari diferențe fată de OnePlus 6 personal (care este cam tot pe acolo), dar pot spune că, pentru un mid-ranger, este destul de subțire. De obicei, în gama asta de modele vedem chestii destul de butucănoase. Cei 7,9 mm sunt demni de apreciat, ținând cont că telefonul oferă și o mufă Jack.

Designul este identic cu cel al celor doua modele precedente. Displayul are double punch hole în partea stângă sus, pentru camerele selfie, iar marginile sunt extrem de înguste. Pe spate avem ansamblul de camere și blitz, tot pe stânga, apoi logo OnePlus pe mijloc și detalii despre model, jos. Pe laterale avem butonul fizic pentru vibrații/silențios și cel de start/stop (dreapta), butoanele de sonor (stânga) și mufa USB-C, slotul pentru SIM și difuzorul (jos).

Am primit la test modelul albastru – Blue Void – și primul lucru pe care l-am testat a fost să văd cum se comportă spatele în privința amprentelor. Am fost bucuros să văd că pot tine telefonul nude, fără frica acestora. Nu știu voi cum sunteți, dar eu prefer să nu văd urmele degetelor pe telefoane. Mai ales că, testând destule, lumea mi le cere să le vadă. Nu am aflat detalii oficiale, dar cred că și partea

Software și performanță

Dacă țineți minte ce am scris la OnePlus Nord 5G (AC2003), știți că m-am plâns de minusuri la integrarea software. Ei bine, de data aceasta, OnePlus și-a făcut temele. Ăsta este adevăratul midrange killer, cel puțin dintre cele testate de mine. De altfel, CE din denumire vine de la Core Edition. Mai pe românește, au luat câteva aspecte importante de la flagshipuri – display, baterie și cameră, spun ei – și le-au adăugat la un telefon midrange. Eu aș adăuga și software aici, pentru că, de data asta, Oxygen OS se comportă impecabil. Nu am întâlnit vreun bag major, altul decât un crash la Google Photos în prima zi de utilizare. În rest, nu spui că ai pe mână un telefon din categoria lui de preț, ci mai degrabă un flagship.

Producătorul a declarat că vor exista update-uri de sistem de operare timp de 2 ani, iar de securitate de 3 ani. Practic, vor respecta ceea ce oferă deja pentru celelalte telefoane.

Senzorii de deblocare s-au comportat normal, fără a da rateuri, dar 5G nu am reușit să prind pe Digi.Mobil în Timișoara.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Ecran și sunet

Avem parte de un AMOLED cu refresh rate de 60 sau 90 Hz destul de luminos să poată fi folosit și în lumină puternică, că tot a venit vara pe bune. Apropo de 60 vs 90 Hz, nu prea văd mare diferență între ele. Cuu sunt gamer, posibil să nu mă impacteze defel.

Sunetul este redat prin ambele difuzoare, și cel de apel, dar și cel din partea de jos. Îmi aduc aminte că pe Nexus 5, acum mulți ani, am făcut chestia asta din setările software, după root. Oricum, sunetul redat prin acel difuzor nu este de mare folos, fiind mai mult așa, să zicem că avem difuzoare stereo. Pe de altă parte, după cum zic la fiecare review – cine mai ascultă direct pe telefon muzică?

Camera foto și video

Avem parte de o îmbunătățire majoră față de generația anterioară. Adevărul este că OnePlus nu a excelat niciodata pe acest segment. Cu toate colaborările lor cu Zeiss sau Hasselblad, Samsung sau Apple, ba chiar Sony sau Google, par mai avansați. Dar mi-a plăcut că au avansat pas cu pas în domeniu. Ei bine, deși este un telefon de gamă medie, OnePlus Nord CE 5G oferă ce se așteaptă de la el – fotografii bune spre foarte bune în lumină și decente spre bune, în lumină slabă. M-am mirat doar că primele două din serie nu au luat în serios acest capitol, mai degrabă fiind mediocre la fotografie.

Filmarea la rezoluție 4k și performanțele camerei secundare sunt peste ce găsim în gama lui de preț. Thumbs up, OnePlus!

cameră principală:

cameră principală, bokeh:

cameră principală, night mode:

cameră principală, panorama mode:

cameră selfie:

cameră selfie, bokeh:

Baterie

Am avut 4115 pe OnePlus Nord 5G (AC2003) și 4300 mAh pe OnePlus Nord N10 5G. Acum avem parte de 4500 mAh, plus o ternologie d eîncărcare rapidă 30T Plus, care promite de la 0 la 70% în 30 de minute. Practic, cât faci un duș, te imbraci și bei cafeaua de dimineată, ai încărcat telefonul cât să te țină toată ziua. Restul de 30% îi poți încărca în trafic, pentru că pe la mine, prin Timișoara, cam atât fac până la lucru.

Preț, puncte pro și contra

Gadgetul va fi disponibil spre vânzare în România pe onepl.us/romania începând cu 21 iunie 2021. Înainte de acest moment, comunitatea OnePlus a avut în exclusivitate oportunitatea de a obține acces anticipat la OnePlus Nord CE 5G prin programul de vânzări anticipate (Core Sales) pe OnePlus.com, începând cu 10 iunie la 17:25 (ora României) și până la miezul nopții, pe 12 iunie 2021. Membrii comunității OnePlus au accesat pagina de produs a OnePlus Nord CE 5G pentru a plasa comenzile și vor primi noul dispozitiv, începând cu 14 iunie. Apoi, comenzile pentru publicul larg au început pe site-ul OnePlus de pe 12 iunie, ora 12:00 (ora României).

Prețurile modelelor, direct de pe site-ul producătorului, sunt următoarele:

299 Euro, modelul de 6GB RAM, 128GB memorie, culoarea Charcoal Ink

329 Euro, modelul de 8GB RAM, 128GB memorie, culoarile Charcoal Ink, Blue Void

399 Euro, modelul de 12GB RAM, 256GB memorie, culoarea Charcoal Ink, Blue Void, Silver Ray

La momentul la care redactez articolul, nu există informații legate de distribuitori pe piața locală, dar putem bănui că vor continua să se folosească de contractele cu eMAG și Orange.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 30W

hardware potent pentru un midranger

display excelent, cu refresh rate de 90 Hz

cameră foto și video peste nivelul unui telefon din clasa lui

OxygenOS cu update rapid de la producător

senzor de amprentă integrat în display

CONTRA

mufa Jack (telefonul putea fi mai subțire chiar)

fotografiile nocturne sunt destul de slabe

design banal