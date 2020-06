Panasonic a lansat G100 – aparat pentru vloggeri

Panasonic a lansat o camera foto destinata vloggerilor si costa 750 de dolari.

G100 este o camera compacta cu senzor 20.3MP Micro Four Thids cu Low Pass Filter si 5 axe hibride de stabilizare a imaginii. Inregistreaza 4K cu 24 de cadre pe secunda sau 30 de cadre pe secunda si Full HD in 60PFS.

Filmarile pot fi trase si in formatul Panasonic V-LogL flat color profile. Dispune de un viewfinder electronic cu 3.68 milioane de puncte, ecran rabatabil si cu touch, iar sistemul audio este implementat de Nokia.

Este vorba de OZO Audio adica 3 microfoane, 2 in fata si unul in spate, pentru o inregistrare audio cat mai buna si chiar surround. Microfonul frontal are si funtie de tracking, deci sunetul va veni mereu din zona fetei.

Integreaza Bluetooth si Wi-Fi, are slot micro HDMI, intrare pentru microfon, micro USB. Obiectivul este un Lumix G Vario 12-32mm F/3.5-5.5 ASPH Power Zoom cu OIS.

Costa 750 de dolari si va fi disponibil din iulie.