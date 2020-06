Acer a lansat seria noua de latop-uri de gaming Predator, Helios, Triton si Nitro

Laptop-urile de gaming Acer primesc un refresh in aceasta vara. Vezi mai jos ce aduc nou.

Helios 700 aduce o tastatura HyperDrift glisanta, procesor i9-10980HK sau i7-10875H si grafica RTX 2070 Super sau 2080 Super. Ambele placi video ofera acces la tehnologia Ray Tracing si DLSS 2.0.

Sistemul de racire si managementul termic au fost imbunatatite cu o noua solutie Predator PowerGem inclusca pe modelele cu procesor i9. Este evident de ce.

PowerGem este un material special cu o conducitivate termica de 3.83 ori mai mare decat cuprul si care imbunatateste eficienta emisiilor de caldura alte laptop-ului.

Toate modelele includ 3 conducte de caldura din cupru, tehnologie Acer CoolBost, o camera de vapori si doua ventilatoare Acer AeroBlade 3D Gen4.

La nivel hardware mai avem memorii la 2933MHz (max 64GB). Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 si o placa de retea Killer DoubleShot Pro, SSD-uri rapide PCIe NVMe RAID 0, ecran IPS de 17.3 inch cu 144Hz si G-Sync.

Tastatura ofera si 4 taste de schimb de tip MagForce pentru WASD care ofera o precizie sporita in jocurile de curse. Acestea prezinta o curbura de 1.5mm permitand jucatorilor sa execute miscari mai fine.

Helios 300 este acum disponibil cu procesoare din generatia 10 de la Intel, placi grafice RTX 2070 Max-Q, ecran Full HD IPS de 15.6 inch cu 240Hz si 3ms timp de raspuns. Ofera 32GB RAM la 2933MHz, doua SSD-uri PCIe NVMe in RAID 9 si un HDD de 2TB.

Pare sa fie o configuratie echilibrata si va veni la preturi competitive. De asemenea, ofera si DTS: X Ultra Audio pentru un sunet surround la 360 de grade.

Triton 300 a fost updatat si el la generatia 10 de procesoare Intel, placi video RTX 2070 cu Max-Q, ecran cu 240Hz, Full HD IPS de 15.6 inch, 3 SSD-uri M.2 (un PCIe, doua combo) pentru un spatiu generos de stocare si viteze mari.

Sistemul de racire a fost modificat. Are 3 conducte de caldura care includ un sistem de racire cu dublu ventilator, tehnologie CoolBoost si admisie amplasata strategic. Laptop-ul cantareste 2.1kg si masoara 19.9mm.

Nitro 7 este construit pe un sasiu metalic de 19.9mm si o greutate de 2.5kg. Are aceleasi procesoare Intel Core gen 10, RTX 2060, 3 sloturi M.2 pentru SSD-uri, 1TB in configuratie RAID 0, 32GB RAM la 2933MHz, placa de retea Killer Wi-Fi 6, iar sistemul de racire este format din ventilatoare duale cu 4 fante de aerisire si tehnologie CoolBoost. Ecranul este de 15.6 inch Full HD IPS cu 144Hz.

Preturi si disponibilitate

Notebook-ul de gaming Predator Helios 700 va fi disponibil in EMEA din Septembrie, la preturi incepand de la 2,699 euro.

Notebook-ul de gaming Predator Helios 300 va fi disponibil in EMEA din Iulie, la preturi incepand de la 1,299 euro.

Notebook-ul de gaming Predator Triton 300 va fi disponibil in EMEA din Iulie, la preturi incepand de la 1,399 euro.

Notebook-ul de gaming Nitro 7 va fi disponibil in EMEA din Iulie, la preturi incepand de la 1,299 euro.