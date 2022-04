Max Payne 1 si 2 vor primi remake-uri

Remedy Entertainment a anuntat ca cele doua titluri clasice din seria care a introdus bullet-time-ul vor fi refacute pentru generatia actuala de hardware.

Anuntul a fost facut pe pagina investitorilor Remedy, iar pentru ca pagina a devenit brusc inaccesibila la scurt timp dupa postare, cei de la Remedy au pus un link alternativ pentru veste.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games.

Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j

— Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022