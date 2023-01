Peste 50% din productia de iPhone se va realiza in India pana in 2027

De cand a inceput pandemia, mai multe companii vor sa-si mute afacerile din China. Apple este una dintre ele, iar India este considerata de foarte multi „noua China”. Productia de iPhone-uri se va muta usor aici, iar pana in 2027, 50% din iPhone-uri vor fi produse aici.

Pana in 2025 va fi mutata 25% din productie in India, iar pana in 2027 se ajunge la 50%. India reprezinta deja 5% din productia de iPhone-uri, nu este o noutate asta. Vietnam este o alta solutie pentru Apple, iar daca ar fi sa dau si eu o estimare, cred ca pana in 2030 nici nu iPhone nu va mai fi produs in China.

Si nu uitati un lucru esential cand vine vorba de produsele Apple. Nu conteaza unde sunt facute, India, China, Vietnam sau Romania. Ele sunt doar asamblate caci dezvoltarea lor se face strict in California.