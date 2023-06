Placă video cu switch pentru opțiune memorie

De câtă memorie VRAM crezi că vei avea nevoie astăzi? 8GB sau 16GB? Dar dacă poți avea ambele variante pe aceiași placă?

Modderii fac lucruri trăznite, cam așa s-ar traduce cea mai nouă invenție a lor. In comunitatea IT mai multe publicații mari au aruncat cu noroi (pe bună dreptate) în NVIDIA și în politica pe care eu o numesc momentan „dăcât 8GB VRAM”.

Nu toată lumea are nevoie de sisteme rachetă pentru gaming, nu toți ne permitem, dar nici să fim furați cu ochii deschiși nu-i treabă.

O companie din Taiwan, care nu e partener Nvidia și se cheamă Gxore a construit un număr limitat de RTX 3070 cu 16GB VRAM. Până aici nimic nou, nu sunt primii, dar au mers mai departe: i-au pus un buton cu care poți comuta între cei 8GB ai versiunii standard sau cei 16GB totali.

Nu are nici o utilitate într-un scenariu real ce au făcut băieții respetivi pe placă – probabil s-au distrat, dar eu sper ca testele făcute de ei să ajungă la cât mai mulți consumatori. In timp ce unele titluri rulează la fel indiferent de 8/16GB Vram, în Resident Evil 4 sau The Last of Us Part 1 diferențele sunt enorme.

