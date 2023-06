COMPUTEX 2023: o serie de produse noi de la MSI

Monitoare, carcase, SSD-uri sau placi video se afla printre produsele prezentate de MSI.

Monitorul MSI Modern MD272QXP

Un monitor cu ecran IPS de 27inch, Modern MD272QXP este dedicat businesului si ofera o experienta vizuala excelenta cu ajutorul tehnologiei avansate EyesErgo de protejare a ochilor si a designului ergonomic. Are difuzoare incorporate, este reglabil in 4 directii: inclinare, rotire, pivotare sau inaltime. Rata de reimprospatare este de 100Hz si e dotat cu tehnologii Anti-Flicker, Less Blue Light Pro si ofera Power Delivery la 65W. Functia KVM permite utilizatorului sa comute foarte usor intre doua PC-uri folosind un singur set de periferice.

SSD SPATIUM M570 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR

Un SSD destinat gamerilor, acesta beneficiaza de toate avantajele controlerului PCIe Gen 5 si ofera viteze de citire/scriere de pana la 12000/10000 MB/s. Designul cu racire termica pasiva marca MSI cu conducte Core Pipes asigura ca functionarea acestuia nu va atinge niciodata valori critice. Va fi disponibil in capacitati de 1TB, 2TB, respectiv 4TB.

Placa video RTX 4060Ti Gaming si Ventus

Tehnologia DLSS pentru mase cum numeste NVIDIA generatia 4060Ti este oferita de cei de la MSI in diverse variante: Gaming, Gaming Trio, Ventus 3X si Ventus 2X Black. Din nefericire pentru ei, NVIDIA a fortat nota cu aceasta gama, iar noi am testat chiar o implemantare MSI. O reducere de 25% a pretului ne-ar face sa ne schimbam drastic parerea despre ea.

Placa de baza Intel Z790 MAX PROJECT ZERO

O placa de baza pentru elita, Z790 MAX PROJECT ZERO vine cu WI-FI 7 si retea 5GbE LAN. Prin pozitionarea interfetei de alimentare, a ventilatoarelor si a altor conectori in partea din spate permite o gestionare eleganta si usoara a cablurilor din interiorul PC-ului si asigura un flow optim al aerului. Placa de expansiune USB 4 100W ii permite suportarea a doua porturi USB tip C 4.0 40Gb/s cu o rata de transfer foarte rapida si incarcare la 100W.

Mini PC-ul PRO DP10 13M

Foarte mic si foarte puternic. Un calculator micut, echipat cu procesor Intel Core i7 reprezinta solutia ideala pentru productivitate si creatori de continut. Suporta pana la 4 monitoare conectate simultan, este dotat cu placa de retea Ethernet 2,5Gbps si Wi-Fi 6E.

Monitoarele QD-OLED

Tehnologia QD-OLED combina tehnologiile OLED si Quantum DOT pentru a oferi experienta de gaming perfecta. Modelul MEG 342C QD-OLED are o rata de reimprospatare de 175Hz, un timp de raspuns de doar 0.03ms GTG si certificari VESA DisplayHDR True Black 400 si ClearMR 9000.

Carcasa MPG GUNGNIR 300

Un mid-tower pentru configuratii mainstream, MPG GUNGNIR 300, aceasta ofera suport pentru racire cu lichid AIO duala de 360mm si pana la 12 ventilatoare de 12cm. Ofera un suport glisant pentru carcasa HDD, un design cu suport de impingere orizontala/verticala pentru clemele PCIE si un suport omnidirectional pentru placi grafice, cu instalare fara unelte.