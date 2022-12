Placile video Nvidia GeForce RTX din seria 3000 sunt inca relevante si sunt o alegere buna in 2023

Nvidia a lansat de curand noi placi video din seria 4000. Ati vazut si voi lansarile, am discutat si noi despre noile placi video Nvidia GeForce RTX 4080 si Nvidia GeForce RTX 4090. Totusi, seria RTX 3000 inca este relevanta, are preturi mai bune si cred ca merita sa te uiti la ea daca vrei o placa video noua pentru PC-ul tau. O spune asta cineva care inca foloseste un GeForce RTX 3070.

Articolul asta l-am gandit dupa ce am realizat un build cu GeForce RTX 3060 zilele trecute in mini vacanta. Trebuia sa fac un calculator de gaming pentru o persoana tanara care se joaca online tot felul de titluri moderne. Sincer, eu cu multe am ramas in urma, dar macar le stiu pe astea mai populare gen Fornite, Apex, PUBG, LoL si altele.

Omul in sine are un monitor de 144Hz si rezolutie Full HD, un BenQ mai vechi care inca isi face treaba foarte bine dupa cativa ani. Tot la recomandarea mea a decis sa-l cumpere. Sistemul in sine l-am facut pe platforma AMD cu procesor Ryzen 5  5600X,  iar placa video aleasa a fost GeForce RTX 3060. Mi se pare in prezent cea mai echilibrata placa de pe piata si are preturi foarte bune, de la 2000 lei cea mai ieftina.

Eu avand acasa RTX 3070 stiu ce poate seria 3000. Am testat inclusiv RTX 3060Ti cand a fost lansata,  stiu clar ce poate placa. Si nu m-am inselat cand am considerat-o cea mai buna optiune pentru jocurile multiplayer in rezolutie Full HD. 

Tinand cont ca mai dureaza pana vom vedea modele mai accesibile din seria 4000, cum ar fi modelele GeForce RTX 4060 sau GeForce RTX 4070, sunt de parere ca merita sa va uitati la seria anterioara si sa nu stati la discutii. Este o serie matura, producatorii si-au remediat toate problemele si indiferent de implementare sunt sigur ca o sa alegeti o placa buna.

La final de 2022 si inceput de 2023, conside GeForce RTX 3060 o placa excelenta pentru rezolutie Full HD si chiar am curaj sa spun ca multe titluri pot fi rulate si in rezolutie 2K. Nu o sa vorbesc din stele si nici in cafea nu citesc, asa ca am facut niste teste cu ambele placi pe sistemul meu. Am ales sa fac asta pentru ca am un sistem demn de 2022 si pot oferi niste rezultate corecte. 

Configuratia a fost urmatoarea si am testat pe ea atat  Nvidia GeForce RTX 3060 cat si Nvidia GeForce RTX 3070. Diferentele le vedeti mai jos:

Procesor i5-12600K 3.7GHz

Placa de baza ASUS ROG STRIX B660-F Gaming WiFi

Cooler ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB (in poza e coolerul vechi)

RAM ADATA XPG 32GB DDR5 6000MHz

Sursa Seasonic PRIME PX-650W Platinum

SSD FURY Renegade 2TB PCI Express 4.0

Sa incepem cu regina Full HD si jocurile testate de mine in Full HD si setari grafice maxime. In functie de joc au fost fie Ultra fie High, nu conteaza asta. Am dat tot timpul setarile grafice pe maxim. 

Cyberpunk 2077 – in jur de 60FPS in medie. Sunt momente cand jucam constant cu 67FPS dar si momente cand statea la 57FPS. Totul tine de cadrul din joc si cat de complex este.┬á

LoL – nici un stres, placa sta constat la 144FPS. Extrem de rar mai scadea pentru o fractiune de secunda sub acest FPS.

FIFA 22 – constant la 144Hz, nu a scazut niciodata sub

DOOM Eternal – constant cu 144 FPS, desi in realitate poate sa se duca si in 200FPS. Dar am optat pentru V-Sync si atunci am calibrat FPS-urile cu rata de refresh a monitorului.┬á

APEX – in mare parte constant la 144FPS, dar in functie de fight mai scadea usor pe la 135FPS. Nimic deranjant pentru ca daca nu ma uitam la statistici habar nu aveam de acele cadre in minus.┬á

Fortnite – pe modul DX12 am avut o medie de 120FPS. In mare parte statea la acest FPS, dar mai avea momente cand varia cu +/- 5 FPS-uri. Pe modul Performance din setari, deja am sarit de 600FPS si totul este deja irelevant.┬á

Am testat aceleasi jocuri pe placa mea video GeForce RTX 3070 in rezolutie QHD ca sa vad ce diferente sunt. Clar in Full HD nu avea sens sa la testez pe GeForce RTX 3070…sa fim realisti. Asadar, haideti sa vedeti rezultaltele in QHD pe aceeasi configuratie dar cu GeForce RTX 3070.┬á Am avut un soc sa vad ca dupa multe update-uri primite din noiembrie 2020 si pana acum, performantele s-au imbunatatit MAJOR. Ma uitam peste testele facute chiar la lansare si am zis „wow”.┬á Vezi aici ce rezultate avea placa cu prima versiune de driver. Corect este ca aveam si alt hardware la vremea aia, dar procesorul nu limita deloc placa video.┬á

Cyberpunk 2077 – 70FPS

LoL – nu s-a clintit deloc din 144FPS

FIFA22 – super stabil cu 144FPS constant

DOOM Eternal – aceeasi poveste ca la GeForce RTX 3060. Poate mai mult decat monitorul.┬á

APEX – nu a sughitat deloc, putea mai mult decat cei 144Hz oferiti de monitor

Fornite – fix cat monitorul, 144Hz si nu a scazut deloc pe modul DX12, iar in modul Performance….nu mai conteaza

Am reluat de curiozitate niste teste in Control, NFS Heat si Death Stranding sa vad cum se comporta ACUM: tot 85FPS am avut in Control fix ca acum doi ani, peste 110FPS in NFS Heat si o medie de 130FPS in DS. Aceleasi setari maxime, dar cu cateva update-uri mai tarziu si o alta configuratie. Repet, in rezolutie 2K. 

Mi se par rezultate super bune pentru GeForce RTX 3060 in contextul in care este o placa accesibila. Poti sa te joci cu ea orice joc din prezent si chiar jocuri ce vor fi lansate in perioada urmatoare, fara sa ai nici un stres. 

Aveti toate tehnologiile Nvidia disponibile despre care am tot insistat: DLSS, RayTracing sau Reflex. De exemplu, eu as folosi DLSS pe RTX 3060 pe un monitor QHD in jocurile mai pretentioase. Merita din plin. Practic iti pastreaza aceeasi calitate a imaginii, dar iti scade rezolutia. Am mai discutat noi despre asta. Este o tehnologie de upscalling foarte buna cu un AI la mijloc. Poti avea aceeasi imagine buna dar cu mai multe FPS-uri, iar asta o sa te ajute atunci cand nu folosesti o placa video de top. In cazul lui RTX 3060, chair recomand utilizarea DLSS. La baza foloseste nuclee Tensor si un AI pentru a umple texturile. Tehnologia asta a fost testata in zeci de mii de scene diferite, iar jocurile compatibile sunt puse bine la punct. Poti avea un FPS dublu si aceeasi calitate a imaginii fara ca tu sa ai idee.

Si este bine ca functioneaza in paralel cu Ray Tracing, deci poti pastra efectele unice de umbre si lumina oferite prin RT, dar sa ai si multe FPS-uri in jocul tau preferat. Ray Tracing si DLSS pot fi activate pe mai multe trepte, deci poti opta pentru calitate sau performanta in functie de ce iti doresti tu. Daca te joci competitiv atunci ai nevoie de performanta, iar daca te joci single player sigur vrei o calitate de top. 

Seria 3000 inca este puternica si nu vad nici un motiv pentru care ar merita, cel putin acum, sa astepti dupa noile modele. Clar vor fi diferente de performanta, dar la inceput preturile vor fi mari si cine stie ce probleme vor fi iar cu stocurile.

La PC Garage gasiti multe modele pe stoc, iar GeForce RTX 3060 porneste de la 2019 lei cea mai ieftina implementare de la Inno3D.