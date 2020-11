Review Nvidia RTX 3070 – cea mai corecta placa din seria 3000

Nvidia a lansat seria de placi video RTX 3000 in urma cu cateva luni. Noua serie ne-a socat cu performantele teoretice si tare am asteptat sa le si testam. Noi am pus mana pe un RTX 3070, placa cea mai corecta din seria 3000. Chiar daca nu pare, RTX 3070 este placa cea mai corecta din noua gama. Nu este cea mai puternica si cu siguranta nu este nici cea mai slaba, insa performantele ei in raport cu pretul cerut sunt mai mult decat echilibrate.

Ca sa va faceti o idee RTX 3070 este o placa pe care o gasiti la un pret aproximativ de 4000 lei. Nu este ieftina in Romania, dar abia s-a lansat si sunt convins ca preturile vor fi mai mici.

Placa a fost anuntata la un pret de 499 dolari, dar stiti si voi cum e. In Romania preturile sunt mai mari, asta este, nu avem ce sa facem. Chiar si asa, placa este mai performanta decat un RTX 2080Ti.

2080Ti are un pret astronomic, iar RTX 3070 a venit sa o inlocuiasca la un pret mult mai bun. Acum ca v-am lamurit cu pretul si v-am dat un reper de performanta haideti sa vedem ce stie placa.

Eu am primit versiunea originala adica Founders Edition si tare bucuros am fost ca am pus mana pe modelul acesta. Mi se pare ca are un design elegant, dar in acelasi timp exprima putere si este foarte sobra. Imi place mult de tot cum arata si se diferentiaza usor fata de fratii mai mari.

Sistemul de racire este unul clasic iar placa are dimensiuni reduse. Chiar nu este foarte mare in comparatie cu alte placi vazute de mine. Are doua ventilatoare foarte silentioase si foarte bine calibrate din fabrica, iar in pachet primiti si celebrul adaptor de alimentare.

Da, noile placi video RTX 3000 vin cu o mufa de alimentare proprietara si nici o sursa de pe lumea asta nu dispune de respectivul cablu. Dar Nvidia a pus in pachet acest adaptor si vei putea folosi mufa cu 6 pini de la sura.

Eu am pus placa intr-un sistem usor dezechilibrat dupa parerea mea si va explic cum s-a ajuns aici. Am renuntat la laptop si mi-am construit un build nou, un PC pe care sa nu il mai schimb in urmatorii 4-5 ani zic eu.

Si am realizat urmatoarele:

Placa de baza ASUS ROG Strix B550-F Wi-Fi

Procesor: AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 32GB ADATA XPG Spectrix D50

Sursa: Seasonic PRIME PX-650W Platinum

Carcasa: Fractal Design Define S2

Procesorul trebuia sa fie un Ryzen 5 3600XT, insa nu a fost sa fie la momentul respectiv. Dar in viitor va fi inlocuit cu Ryzen 5 5600X. Nu cred ca procesorul conteaza atat de mult deoarece consider ca este destul de puternic chiar daca este un Ryzen din prima generatie. Isi face treaba. Dar voi reveni cu teste si cand cumpara noul procesor.

Cum nu am nici un RTX 2080Ti sa fac o comparatie directa o sa ma rezum la scorurile obtinute de alti utilizatori. Am folosit placa in jocuri in rezolutie 2K si cateva teste sintetice.

Consider ca aceasta placa nu merita sa fie folosita pe un monitor Full HD. Este prea mult pentru Full HD si placa poate fara probleme sa ruleze jocuri in 4K cu un numar ridicat de cadre pe secunda. Sigur, poate nu toate jocurile vor rula cu 60FPS si detalii maxime, dar cu 60FPS si detalii setate pe medium sigur vor merge. Iar in 2K nu cred ca exista joc care sa ingenuncheze aceasta placa video.

Astfel, am rulat TimeSpy si FireStrike Ultra 4K plus o serie de jocuri care mi s-au parut mie relevante. Astfel, placa a obitnuit in TimeSpy un scor generos de 12.112 puncte, iar in FireStrike Ultra 4K a obtinut un scor de 8388 de puncte.

Ca idee RTX 2080 a obtinut aproximativ 9000 de puncte in TimeSpy si aproximativ 6500 de puncte in FireStike. Vedeti diferenta? Sigur, RTX 2080Ti s-ar fi descurca o idee mai bine decat RTX 2080, insa sigur ar fi fost cel putin egala cu RTX 3070.

Cat despre jocuri am rulat urmatoarele:

JOC Detalii/Rezolutie FPS AVG Control High/2K 85 Assassin’s Creed Odyssey High/2K 74 Watch Dogs Legion High/2K update NFS Heat High/2K 100 FIFA 20 High/2K 109 Death Stranding High/2K 120

Nici temperaturile nu au fost rele, placa nu a depasit in full load 71 de grade. In sarcina pret de 30 de minunte in stres test placa nu a produs zgomote deranjante. Da, isi face simtita prezenta printr-un zgomot subtil, dar nu este deloc deranjanta.

Conteaza si carcasa si cum este pozitionat PC-ul, insa pe mine nu m-a deranjant absolut deloc. Iar temperatura in load este mai mult decat decenta. In idle nici nu are rost sa va zic, in jur de 32 de grade.

Personal consider ca seria RTX 3000 este cea mai importanta lansare pentru Nvidia din ultimii….multi ani. Saltul tehnologic de generatia RTX 2000 la RTX 3000 este urias, preturile sunt foarte bune si pur si simplu nu avem ce sa comentam de rau despre noile placi video.

Da, sunt probleme cu stocurile, insa nu asta ne intereseaza acum. Ele vor fi disponibile oricum, mai tarziu, dar vor fi. Important este ca noile placi sa livreze performanta promisa. Si o fac!

Tot ce pot sa va spun este ca ma voi bucura de noua placa pana cand va aparea RTX 4000 sau cine stie, poate AMD ne face o surpriza si reuseste sa vina cu placi video puternice pe segmentul high end. Pana atunci combinatia cu RTX 3070 si AMD Ryzen 7 1800X este fatala! Chiar si cu un procesor vechi cum am in acest moment nu am reusit sa fac bottleneck.

La PC Garage puteti vedea toate modelele de RTX 3070, dar na, stocuri indisponibile. Macar vedeti preturile si modelele.