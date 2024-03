Planeta lipsă din sistemul nostru solar ar putea fi localizată în curând

Un studiu recent, prezentat în The Astronomical Journal, continuă să caute eluziva planetă lipsă (numită și Planeta X), o planetă ipotetică care ar putea orbitează în regiunile exterioare ale sistemului solar și mult dincolo de orbita planetei pitice Pluto.

Scopul acestui studiu a fost de a restr├ónge posibilele loca╚Ťii ale acestei planete ╚Öi are poten╚Ťialul de a ajuta cercet─âtorii s─â ├«n╚Ťeleag─â mai bine compozi╚Ťia sistemului nostru solar, ├«mpreun─â cu procesele sale de formare ╚Öi evolu╚Ťie.

├Än final, dup─â toate calculele f─âcute, echipa de cercet─âtori a restr├óns posibilele loca╚Ťii ale Planetei X, elimin├ónd aproximativ 78% din loca╚Ťiile posibile calculate ├«n studiile anterioare.┬á├Än plus, cercet─âtorii au furnizat, de asemenea, noi estim─âri pentru axa semimajor─â aproximativ─â (m─âsurat─â ├«n unit─â╚Ťi astronomice – UA) ╚Öi masa echivalent─â cu cea a P─âm├óntului a planetei lips─â la 500 ╚Öi, respectiv, 6,6.

Obiectivele pentru LSST (Legacy Survey of Space and Time este un studiu astronomic programat actualmente ca un program de 10 ani pentru a studia cerul sudic ╚Öi va avea loc la Observatorul Vera C. Rubin din Chile, care este ├«n prezent ├«n construc╚Ťie) includ identificarea asteroizilor apropiati de P─âm├ónt (NEAs) ╚Öi a micilor corpuri planetare din sistemul nostru solar, dar includ ╚Öi studii ale spa╚Ťiului cosmic ├«ndep─ârtat. Acestea includ investigarea propriet─â╚Ťilor materiei ├«ntunecate ╚Öi a energiei ├«ntunecate ╚Öi a evolu╚Ťiei C─âii Lactee. Dar care este importan╚Ťa g─âsirii Planetei X?

Dr. Brown spune: Aceasta ar fi a cincea cea mai mare planetă a sistemului nostru solar și singura cu o masă între Pământ și Uranus. Astfel de planete sunt comune în jurul altor stele și am avea brusc șansa să studiem una în propriul nostru sistem solar.

Oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â au ├«nceput s─â ipotezeze existen╚Ťa Planetei Nove imediat dup─â descoperirea lui Neptun ├«n 1846, inclusiv o memoare din 1880 a lui D. Kirkwood ╚Öi mai t├órziu un articol din 1946 al astronomului american Clyde Tombaugh, care a descoperit Pluto ├«n 1930.

Exist─â sau nu Planeta Nove ╚Öi unde o vom g─âsi ├«n urm─âtorii ani ╚Öi decenii? Numai timpul va spune ╚Öi de aceea facem ╚Ötiin╚Ť─â!

Sursa: sciencealert.com