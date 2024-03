Opinie (ne)populară: Google One are nevoie de mai multe planuri tarifare și opțiuni de stocare

Zilele trecute am primit (din nou) o notificare cum că mă apropii de maximul oferit de Google One ca spațiu de stocare. Logic, îmi ofereau și ceva variante de upgrade, dar nu prea interesante.

Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, Google One este un plan de abonament prin care obțineți mai mult spațiu de stocare pe care îl puteți folosi în Google Drive, Gmail și Google Foto.

Folosesc serviciul din vara lui 2020, când am realizat că spațiul de stocare în cloud de 15 GB, fără costuri, care este oferit by default de Google pentru fiecare utilizator, nu îmi mai ajunge. Acesta era folosit în comun în Google Drive, Gmail și Google Foto, dar l-am partajat și cu soția.

În momentul în care am optat pentru acel abonament erau partajate cu mine și anumite elemente de grafică care ocupau destul de mult spațiu, pe lângă mailurile, pozele, filmările și documentele pe care le aveam deja în contul meu.

Abonamentul Google One oferă o valoare excelentă pentru toate nevoile mele de stocare. Nu numai că am primit spațiu de stocare în cloud, dar Google include și câteva funcții utile de editare Google Photos și un instrument de siguranță care monitorizează dark web pentru a afla detalii personale. Google One este un serviciu plin de funcții, cu multe avantaje, care se bate cu Apple iCloud+.

Inițial am ales planul de bază, care oferă 100 GB pentru 9,99 RON/lună sau 99,99 RON/an, dar după un an am făcut un nou update, la cel standard de 200 GB, care costă 13,99 RON/lună sau 139,99 RON/an. Acum am ajuns și cu acesta la 81%, așa că am căutat să văd ce alt plan au disponibil aici.

Ei bine, problema majoră este că următorul disponibil este cel de 2 TB, care costă 49,99 RON/lună sau 499,99 RON/an, ceea ce mi se pare prea mult. Și aici vine dilema mea – de ce nu oferă Google creșteri în pași mai mici – 500 GB sau 1 TB, să zicem… Mai ales că, pentru business-uri sau pentru creatorii de conținut există deja astfel de planuri!

Partea interesantă este că, în cazul în care ajung la limită cu spațiul, voi face ceva ce nu le va conveni celor de la Google – voi muta anumite documente sau poze pe alte servicii de cloud unde mai am conturi – pe Microsoft OneDrive, pe Digi Storage sau pe iCloud, deși pe ultimul deja sunt la limită. 🙂

De aceea zic – cred că ar fi în interesul nostru, ca și clienți, dar și al Google, ca furnizor, să ofere mai multe opțiuni rezonabile pentru stocare.