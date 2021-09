Platforma Qualcomm Snapdragon 898 este pregatita de lansare

Qualcomm pregateste un o noua platforma denumita 898, realizata in procesul de fabricatie de 4nm. Platforma este deja in teste si a putut fi vazuta in Geekbench. Noua platforma va echipa telefoanele de top din 2022, si va fi prezentata/lansata la finalul acestui an. Este in teste momentan si poate fi vazuta in anumite aplicatii de tip benckmark.

Vivo a produs deja un telefon cu aceasta platforma pentru a putea fi testata corespunzator. Punctele din benchmark sunt irelevante in acest moment, platforma fiind in teste.

Stim despre Snapdragon 898 ca va fi realizata pe 4nm si ca va dispune de un Cortex X2 Super Core, 3x Cortex A710, 4x Cortex A510 si un accelerator grafic Adreno 730.