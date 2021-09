realme Pad este prezentanta oficial si vine pe 9 septembrie

Mai sunt doar 3 zile pana cand realme Pad, o tableta foarte accesibila si cu un design interesant, va fi prezentata publicului larg. Pana atunci, realme a dezvaluit cateva informatii.

realme Pad vine cu un ecran de 10.4 inch, rezolutie WUXGA+ si un screen to body ratio de 82.5%. Rezolutia se traduce in 2000 x 1200 pixeli. Portul USB C va fi la posturi alaturi de jack pentru casti.

Are o camera foto principala, o camera foto secundara, ambele de 8MP, 6.9mm grosime, slot microSD si baterie de 7100mAh.

Memoria este de 6GB RAM si 64GB de stocare, dar ar putea exista si o varianta cu 4GB RAM. Platforma folosita va fi Gelio G80 si va rula Android 11.