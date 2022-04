PlayStation 5 a primit rata de refresh variabila

PlayStation 5 a primit un update prin care se activeaza VRR sau asa zisa rata de refresh variabila.

Optiunea o gasiti la setarile video si este aplicata pentru jocurile care suporta functia VRR, altfel o sa aveti artefacte enervante.

Sony a anuntat deja o lista cu jocurile compatibile si avem asa: Astro’s Playroom, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2, Devil May Cry 5 Special Edition, DIRT 5, Godfall, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, Tiny Tina’s Wonderlands, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege si Tribes of Midgard.

Functia este valida daca aveti HDMI 2.1 pe televizorul vostru, desi in mod normal ar trebui sa functioneze si pe HDMI 2.0. Update-ul este unul global si intr-o saptamana ajunge la toata lumea.