Primele impresii despre Mazda 3 2022 – consum de diesel pentru o benzinara de 2.0 aspirat

Cum va spuneam, tata si-a luat masina noua, iar la recomandarea mea a ales Mazda 3. Masina a ajuns dupa 6 luni de la comanda si cu programul rabla a costat 17.000 si un pic de euro. Astazi primele impresii si daca imi permite timpul o sa revin cu informatii ulterior.

Povestea

Era nevoie de o masina noua pentru parintii mei. Dupa ani de zile in care au supravietuit cu Trabant, Dacie 1300, Solenza si o Corsa C, a venit timpul pentru cel mai mare upgrade: Mazda 3.

S-au consultat cu mine si dupa cateva cercetari ne-am oprit la Mazda. Oricum tot o japoneza am fi ales iar finala a fost intre Toyota si Mazda. De ce Mazda? Pentru ca oferea un interior mai bun, o insonorizare mai buna, o calitate mai buna per total si un motor simplu (oarecum).

Dupa ce m-am urcat in Mazda si dupa in Toyota senzatia a fost groaznica. Parca m-as fi urcat din BMW in Dacie. Plasticele de la Toyota sunt ingrozitoare, usile cand le inchizi se aud de parca nu au cheder si interiorul este…batran.

Asa ca am ales Mazda care era si cu 1000 de euro mai ieftina. Plus ca, taica-miu a ramas impresionat cand a aflat de motorul de 2.0 benzina aspirat si cu greu puteam sa-l conving sa aleaga altceva.

Si asta este povestea. Este poate ultima lor masina tinand cont ca tata are putin peste 50 ani, iar la cei nici 10.000km pe an, masina asta o sa-l tina pana cand nu va mai putea conduce. Atunci sa fie o masina placuta la condus.

Masina a ajuns mai repede

Comandata in noiembrie 2021, am facut actele prin februarie cand programul rabla a fost pornit si am reusit sa prindem 2 tichete rabla + cateva reduceri pentru ca masina in cauza este si hibrid. In total am economisit 3000 euro aproximativ.

Si in ciuda crizei, masina a ajuns in aprilie, iar dealer-ul a ramas si el surprins. Noi o asteptam in iunie-iulie. Asta ne-a fost norocul.

Era sa uit, imediat dupa ce am comandat masina in noiembrie, la cateva zile distanta s-a scumpit cu 500 euro. Iar cand am ridicat masina mi s-a spus ca pretul s-a scumpit iar cu 1000 euro. Interesant.

Dar masina? Cum e masina?

In primul rand trebuie sa stiti ca este echiparea de baza. Cand am vazut lista de dotari din pachetul de baza ne-am dat seama ca sunt mai multe dotari decat am avea nevoie. Ma rog, de cat ar avea tata nevoie.

Nu era necesar sa facem un upgrade pentru ca masina are o gramada de optiuni si dotari, iar tata se pierde deja in ele si pe multe le considera inutile. Dar sunt acolo…

Optional am ales doar culoarea, 400 de euro pentru Platinum Quartz. Superba daca ma intrebati pe mine.

Dupa primele zile de studiat masina pot spune ca japonezii au facut o treaba excelent la toate capitolele. Masina are finisaje excelente, este silentioasa atunci cand stai in ea si rulezi, dar este silentioasa si la exterior. Motorul abia daca se aude.

Este joasa, dar nu ma refer la garda ci la plafon. Cand te urci in ea risti sa te lovesti la cap. Ai ambele scaune fata reglabile pe inaltime si pozitia la volan este buna. Ai loc la picioare si la cap si cotiera este mare incat sa nu te atingi de pasager.

In spatele soferului are loc un pasager de 1.80m, dar atentie la cap. Daca vrei sa stai perfect drept atingi plafonul. Bine, nu o sa stea nimeni niciodata asa drept. Ai si cotiera pe bancheta spate.

Suspensia este mai moale si mai confortabila decat la un Megane GT Line, dar este si normal. Chiar daca masina pare ca este sportiva, suspensia si directia nu sunt sport. Este o masina agresiva la exterior, dar placuta la condus, confortabila si iertatoare.

Pedala de acceleratie este integrata in podea si asta imi place mult. Parca si la VW este la fel.

Volanul se tine bine in mana, este subtire si servo merge finut. Sincer, in unele cazuri am simtit directia de la Megane-ul meu mai buna mai ales atunci cand m-am dat jos din Mazda si m-am urcat imediat in Reno.

Ai toate comenzile la indemana, iar sistemul multimedia al masinii este excelent. Controlezi totul din rotita de langa schimbator care se comporta ca un joystick.

Din pacate masina are un sistem audio slabut, dar ok in acelasi timp. In configurator scrie care 8 boxe, dar realist sa fiu doar cele de pe fata se aud bine. Pe spate se aude….ca un telefon ieftin. Daca lasi toate boxele sa mearga nu te prinzi ca pe spate ai o problema, dar cand te joci din setarile audio si alegi sa se auda doar pe fata sau doar pe spate o sa ai un soc.

Asta pot spune ca m-a dezamagit si nu ma asteptam la un asa rabat de calitate. Pe tata nu-l deranjeaza pentru ca in fata se aude excelent.

Sistemul multimedia are multe setari si este usor de folosit. Eu m-am inteles cu el din prima, tata inca nu. Toate sistemele de siguranta se seteaza din ele, la fel si alte optiuni pentru masina. In rest are navigatie, Bluetooth, Android Auto si Apple CarPlay pe fir si cam atat.

Sub capota gasesti toate natiile. Ai curele fabricate in China dar si in Spania, piese facuta in Japonia, dar si prin Germania, Vietnam sau chiar Taiwan. Pe unele pieste Bosch scrie made in Germany, iar pe altele made in Japonia. Cum le-au luat doar ei stiu.

Consum?

Am facut plinul cand am luat masina. Au incaput 41 de litri si rezervorul are 50 de litri cu tot cu rezerva. Inca de la prima pornire am remarcat ca motorul are un tremurat si ca nu merge rotund. Am aflat de la seful de service ca este normal sa faca asa la inceput si se intampla doar cand incarca sistemul de baterii. Mi-a explicat cum functioneaza dar sincer am uitat. Este vorba in special de o rola din zona curelei de accesorii.

Am luat masina la un mers pe autostrada in prima ca sa o rulam putin. In oras am scos un consum de 8-9% si pe autostrada la 130 aveam 6%, la 120km/h aveam 5.5%, la 110km/h deja scade la 4 si variaza intre 4.1-4.6%.

Ne-am intors acasa, a doua zi am mai mers prin oras cu consumul mediu resetat si dupa 20km prin oras am scos un 8.3%.

A treia zi am mai facut un drum de autostrada + oras si media finala a fost de 6.5%.

Dupa aceste zile de utilizare pot spune ca are un consum extraordinar de bun. Taica-miu merge in mod normal mai incet pe autostrada si deja si-a gasit viteza de croazira: 110km/h. Asa ii place lui, asa se simte confortabil. La viteza asta are consum 4.1 – 4.6% pe autostrada. Se dezactiveaza 2 cilindrii si masina merge linistita.

Sistemul hibrid al masinii este o mizerie. Este hibrid mai mult pe hartie caci in realitate nu se intampla mare lucru. Bateria pe care o incarca motorul ar trebui sa-ti ofere un boost de putere in depasiri, dar nu stiu cat de mult conteaza. Altceva nu face pentru ca este un mild-hybrid.

In oras sa consume 8% mi se pare decent in conditiile in care si eu tot 8% am consum in oras pe diesel, iar Mazda are 2.0 benzina aspirat. Nu ma asteptam sa consume 5-6% in oras. Dar fata de alte motoare de cilindree mai mica (vezi 1.2, 1.0, 0.9) care sar de 10% in oras si mai sunt si hybride…

O recomand

Daca vreti o masina noua un pic altfel, adica cu un motor mare pe benzina care sa va ofere placere la condus, o recomand. O recomand si pentru consumurile bune pe autostrada, pentru felul in care arata si pentru felul in care este construita.

Fata de Toyota este o clasa peste la capitolul interior si finisaje. Usile se inchid bine si au un sunet de plin la inchidere, head-up display-ul este de o calitate incredibila, scaunele sunt confortabile si te tin bine in curbe desi sunt unele simple din textil, iar farurile LED se vad foarte bine noaptea.

Ca un mic detaliu, masina este considera facelift si a primit pe spate un set nou de lampi. Astfel, modelele 2022 vin cu stopurile redesenate. Nu se aprind 4 stopuri ca la echiparile superioare, dar macar au preluat LED-urile de acolo si nu mai sunt acele LED-uri cu puncte care aratau oribil.

Prima poza este varianta non-facelift si a doua poza este la facelift ca sa intelegeti la ce ma refer.

La echiparile superioare se aprind si stopurile incercuite si arata cam asa:

Pe fata are LED doar pe faza lunga si scurta, iar pozitiile sau luminile de zi sunt cu becuri clasice. Nu stiu de ce au ales sa pune becuri incadescente pe pozitii. Si semnalizarile sunt tot pe incadescent, dar arata bine si acolo nu te prinzi.

Cam atat va pot spune pana acum. Masina ne place dar cel mai important ii place lui taica-miu. Eu mai raman cativa ani buni cu Megane-ul.