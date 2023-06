Se poate si altfel – cum consuma tinerii continut multimedia in 2023

Iti dai seama ca imbatranesti atunci cand te uiti la generatiile noi si vezi ca nu mai ai nimic in comun cu ele. Absolut nimic! Oricat de mult vrei sa te integrezi realizezi ca faci parte dintr-o alta categorie si ca mai bine te dai deoparte. Este valabil si pentru consumul de continut multimedia deoarece tendintele se schimba, continutul se schimba, divertismentul are alta forma si inclusiv comportamentul noilor generatii este complet diferit si poate uneori greu de inteles.

Imi aduc aminte cand mi-am facut cont pe Facebook acum 14 ani. Pentru Romania era ceva nou si foarte multi erau sceptici. Tin minte ca foloseam in paralel Yahoo Messenger si Facebook si cu trecerea timpului vedeam cum prietenii mei dispar de pe Yahoo si apar pe Facebook. Usor, lista de prieteni din Yahoo Messenger a disparut, toti erau offline, dar online pe Facebook. Incerc sa-mi aduc cand a fost ziua in care am dat pentru ultima oara sign out de pe YM.

Natural, toti am trecut la Facebook, fie ca ne-a placut sau nu. Acum cativa ani foarte multi au migrat pe Instagram, un loc pe care eu nu prea il inteleg pentru ca sunt doar poze. Dar poze sunt si pe Facebook + alte chestii si poti sa socializezi mai ok, parerea mea.

Trendurile se schimba, continutul se schimba, iar generatiile noi au alte preferinte. Vedem ca TikTok este acum in voga si toti tinerii au migrat aici lasand in spate inclusiv mult iubitul Instagram.

Conform unor date pe care le-am vazut zilele trecute, majoritatea tinerilor isi iau informatiile de pe retele de social media k si de la influecenri. Este putin trist deoarece informatiile false sunt la tot pasul si trebuie filtrare bine. Greu sa gasesti informatii corecte. Apropo, aveti aici niste date interesante.

Chiar daca eu sau tu nu suntem de acord cu unele schimbari ce tin de consumul de continut multimedia, trebuie sa intelegem ca si noi am fost la randul nostru schimbarea. Noi suntem pe internet de la inceput, ceea este incredibil de descris pentru noile generatii si greu de explicat pentru parintii nostrii care ne-au vazut inca de la primele link-uri deschise. Va dati seama ce era in sufletul parintiilor nostril care nu stiau ce minune tehnologica a venit peste noi?

Desi nu ne dam seama, in prezent schimbarea nu este atat de mare. Tot pe internet suntem, dar aplicatiile diferite, continutul difera si gusturile nu se pot discuta. Este loc pentru toata lumea.

Pentru tinerii care aleg sa consume astfel de continut, Samsung a lansat un televizor pentru lifestyle intitulat The Sero. Este un QLED Ultra HD 4K de 108cm special gandit pentru consumul de divertisment.

Este un alt tip de televizor care se roteste in functie de ceea ce vrei sa urmaresti, special pentru noile generatii cum ar fi Gen Z. Acesta permite vizionarea de continut clasic, insa daca vrei sa vezi TikTok-uri in living, televizorul se roteste si iti permite sa vezi imaginea pe verticala, ceea ce ar fi fost bizar in urma cu putin timp.

Mai tineti minte cand parintii faceau poze cu telefonul (sau filmari) pe verticala si incercam sa le spunem sa intoarca telefonul? Parca stiau ei ca vremurile se vor schimba. Realizati cat continut video este acum pe verticala si ca nimeni nu are o problema cu asta?

Mai mult, The Sero nu are doar un ecran bun pentru continut multimedia ci si un sistem audio avansat cu 4 difuzoare si un subwoofer, pentru un sunet profund si premium. De asemenea, design-ul dinamic ii permite sa se integreze in casele moderne astfle incat sa nu para ca este un simplu televizor. Acesta poate fi folosit cu usurinta si integrat in cele mai interesante moduri fara sa atraga atentia. Pe alb sau negru, sigur ii gasesti un loc interesant in casa.

Acesta permite redarea de pe un dispozitiv mobil prin functia de Mobile Mirroring. Poti reda continutul preferat de pe telefon pe TV,  de la Instagram la TikTok sau orice alta aplicatia de social media sau chiar de streaming.

Am observat si ca generatia Z este mai apropiata de natura si de experiente unice. Plimbarile prin locuri mai putin cunoscute a devenit o moda, iar pe TikTok gasesti oameni care iti prezinta diverse locatii exotice unde poti sa te relaxezi. Am descoperit chiar eu locuri faine din Romania de care habar nu aveam. Pe multe le-am vizitat. Chiar anul trecut am vazut pe TikTok o pestera in Bulgaria si a doua zi m-am dus acolo sa o vad. Pot spune ca am fost influentat ­čÖé

Pentru astfel de locuri exista proiectorul The Freestyle de la Samsung, un model portabil care iti permite sa vezi filme si seriale atunci cand iesi cu prietenii in natura. De mici dimensiuni, il poti strecura usor in portbagaj printre bagaje si sa te bucuri de el la destinatie.

Este capabil sa redea filme la rezolutie Full HD, are Wireless si Bluetooth si poate proiecta pana la o diagonala de 100 inch pe orice suprafata neteda. Evident ca are si un difuzor integrat foarte puternic cu sunet 360, insa personal imi place cum arata. Parca este un mini telescop.

Va imaginati cum ar putea arata o seara la un foc te tabara si cu proiectorul asta redand un film? Mi se pare foarte tare.

Asadar, consumul de continut multimedia se schimba si asta duce si la lansarea de noi produse cum sunt cele mentionate mai sus. Fara sa ne dam seama, comportamentul nostru pune presiune pe companiile producatoare de tehnologie sa ofere alternative sau produse care sa ajute la consumul de divertisment, astfel ca experienta sa devina una si mai placuta.