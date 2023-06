Zenfone 10 a fost prezentat oficial de ASUS

„David-ul androizilor” revine in forta.

Cei care apreciaza telefoanele compacte vor fi incantati sa afle ca Zenfone 10 pastreaza traditia si este un flagship competent de dimensiuni reduse. Acesta foloseste un ecran AMOLED de 5.9 inch cu o rata de reimprospatare de 120Hz si rezolutia FullHD. Este protejat cu Gorilla Glass Victus si ofera o luminozitate maxima de 1100niti. Ecranul este calibrat DCI-P3.

In materie de design pare identic cu modelul Zenfone 9 si ofera protectie IP68 impotriva apei si a prafului, iar specificatiile interne au primit actualizarile previzibile: procesorul Snapdragon 8 Gen2 de la Qualcomm, memorie rapida UFS 4.0 si memorie RAM LPDDR5X. Versiunea de baza porneste cu 128GB memorie interna si 8GB RAM iar varianta de top ajunge la 512Gb memorie interna si 16GB RAM.

Camera foto principala este de 50MP si pentru stabilizare este folosita a doua generatie de stabilizare hibrida gymbal pe 6 axe cu OIS, auto-focus si electrical image stabilization. Nu are camera dedicata telefoto dar senzorul principal de 50MP e suficient cat sa permita zoom digital, iar camera ultrawide este de 12MP si spre deosebire de Zenfone 9, a pierdut auto-focus. La fel si camera frontala – nu are auto-focus iar senzorul are 32MP.

Bateria are o capacitate de 4300mAh si ofera incarcare rapida prin cablu la 30W si wireless la 15W. Ecranul de dimensiuni reduse si procesorul optimizat ar trebui sa-l ajute sa obtina o autonomie foarte buna.

Preturile pornesc de la 800euro pentru varianta de baza.

