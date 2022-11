Ofertele Samsung de Black Friday – 10 produse cu super pret

Cand incepe Black Friday si vrei sa-ti cumperi produse de calitate, indiferent despre ce este vorba de uiti la marcile de top. In cazul de fata, Samsung este unul dintre producatorii de top care vor avea super reduceri. Avem o lista cu produsele ce vor intra la oferta, asa ca daca sunteti interesati gasiti mai jos si preturile. Campania tine pana pe 13 noiembrie.

„Telefoane, telefoane. Vrei un telefon? Baiatu’, iti vand un telefon?”

Asta auzeam eu cand eram copil si ma plimbam prin Piata Rahova din Bucuresti. Ca deh, aici am crescut. Stiu toate combinatiile din cartier. Pe acelasi principiu, daca vrei un telefon, hai sa iti arat oferta Samsung de Black Friday la telefoane, iar dupa o sa vezi niste masini de spalat interesante si niste televizoare numai bune pentru filme si seriale.

Daca vrei un telefon bun pentru mama/tata sau pentru copil tau, iti recomand modelul Galaxy A13 4G. Il gasiti pe site-ul Samsung sau la partenerul eMAG.

Are un procesor Exynos 850, 4GB RAM si 64GB de stocare. Cu configuratia asta te poti juca titluri celebre din Google Play, dar cu detalii grafice mai mici. Pentru socializare, filme, jocuri mai simple, consider ca este un telefon excelent la banii astia. Nu uitati ca Samsung ofera actualizari rapide si de lunga durata fata de orice alt producator din sfera Android.

Era sa uit. Are si ecran Full HD si diagonala de 6.6 inch. Camerele foto sunt patru la numar, dar cea care conteaza este principala de 50MP. Celelalte sunt pentru macro, ultra wide si depth.

Nu puteam sa ignor modelul de top al seriei S22. Ma refer aici la versiunea S22 Ultra, care in configuratia de 128GB si culoare Phantom White. Acesta este disponibil la magazinele partenere dar si la Samsung pe site. Il gasiti AICI si AICI.

Despre S22 Ultra sunt multe de spus. Din sfera Android este cel mai performant telefon (excludem cele din seria Fold si Flip). Pe partea de camera foto este campion, multi il lauda si inclusiv colegul Alex a fost super incantat de telefon cand a plecat in concediu.

Sa vorbim putin si despre ceasuri. Sunt cele mai vandute ceasuri din sfera Android si si-au demonstrat capabilitatile ani la rand. Ceasurile de la Samsung nu doar ca ofera functii avansate, dar vin si cu preturi accesibile.

De exemplu, Galaxy Watch 5 de 44m are un pret special de 1099 lei. Este considerat de multe publicatii tech ca fiind cel mai bun ceas Android. Acesta are un ecran din safir foarte rezistent, monitorizeaza somnul, starea de sanatate si are o baterie foarte buna.  Masoara pulsul, oxigenul din sange, monitorizeaza somnul si iti spune cum dormi si se incarca in 30 de minute pana la 45%. Este ideal pentru sport.

Mai exista si versiunea Pro de 45mm. Este la 2049 lei si este un ceas dedicat persoanelor care se plimba foarte mult. Este la fel de rezistent, dar ofera o baterie mai mare si functii avansate pentru exploratori.

Despre masinile de spalat Samsung nu cred ca are rost sa intru in povesti. Cele cu inverter sunt deja celebre si recunoscute pentru fiabilitate.

Eu mi-am cumparat masinile de spalat doar de BF. Am cochetat cu multe modele, dar sincer tot Samsung mi-a placut cel mai mult. Silentioasa, puternica, spala bine si este usor de folosit. Am una destul de noua inca. De aceea o sa va recomand un model excelent pentru familiile mari.

WD80T4046CX/LE este o masina de spalat rufe cu uscator cu 1400RPM, 8kg capacitate de incarcare si 5kg pentru uscator. Foloseste celebra tehnologie EcoBubble, igienizeaza hainele cu aer si elimina mirosurile neplacute. Are motoro Digital Inverter cu 20 de ani garantie, deci asta spune tot despre calitatea lor. Pentru mai multe detalii intrati AICI sau AICI, unde vreti voi.

Ca alternativa mai aveti si WW90T734DBX/S7, care ofera o incarcare de 9kg, 1400RPM, face parte dintr-o gama mai noua cu AI Control, Quick Bubble si are un aspect mai futurist. Asta o gasiti la 3299 lei. De asemenea o gasiti si la parteneri.

Ce am gasit interesant si imi face cu ochiul pentru noua casa este frigiderul Side by Side RS68A8531B1/EF.  Nu doar ca arata bine si are 634 litri, dar are si motor cu inverter cu 20 de ani garantie. Mie imi place formatul asta si are multe compartimente la interior.

Deja ma bate femeia la cap sa-l comand ca ii place. Recunosc, si mie imi place mutl cum arata, iar functia Twin Cooling Plus care raceste independent fiecare bucata de frigider dupa bunul plac, este utila.

Pentru detalii extra si pret intrati AICI.

Un  produs care mie personal mi-a placut si imi face cu ochiul, in sensul ca ma abtin sa nu dau banii pe el ca mai deja unul, este aspiratorul vertical Bespoke Jet One Compelte Extra. Costa 3669 lei si exceleaza la autonomie. 120 min cu o incarcare cu baterie detasabila. Cand se descarca o baterie o pui pe a doua in aspirator si continui treaba, ca ai doua in pachet. Tare!

Personal il vad util pentru peria de animale, autonomie, motor si faptul ca este vertical. Cand ai pisici in casa trebuie sa cureti dupa ele in fiecare zi. Lasa par, iar perie din asta mai am una si isi face treaba foarte bine. Faptul ca pot sa sprijin aspiratorul oriunde pe perete sau sa-l ascund dupa un dulap…pentru mine este lux. Imediat ma duc si-l pornesc si fac curat. Stiu ca nu e tocmai ieftin, dar ai multe accesorii, doua baterii, un design misto si un motor puternic.

Daca sunteti alergici la orice si vi se infunda nasul des, va recomand un purificator de aer. Eu asa am scapat de multe probleme. Unul bun este fix acesta de la Samsung, modelul AX40R3030WM/EU. Costa 1169 lei si este util in orice casa. Filtreaza aerul, are un design premium si este ideal pentru o suprafata de 40 metri patrati. Avantajul este ca indeparteaza pana la 99.97% din praful de dimensiuni microscopice. Are filtru de carbon care elimina mirosurile, filtru HEPA si un prefiltru.

Si ultimele pe lista sunt castile Buds2 Pro la 899 lei. Acestea ofera sunet Hi-Fi pe 24 biti, ANC cu 3 microfoane SNR si autonomie generoasa. Le gasiti pe mai multe culori.

Acestea sunt doar cateva din produsele Samsung incluse in oferta de Black Friday. Daca intrati si cautati pe site-ul lor mai multe produse o sa vedeti ca sunt mult mai multe la oferta. Eu am facut o selectie dupa bunul plac. Daca si voi gasiti ceva interesant as aprecia daca ne-ati anunta in sectiunea de comentarii.

