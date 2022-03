Preluați controlul asupra infrastructurii IT cu ServiceDesk Plus și Desktop Central de la ManageEngine

Sistem intuitiv de Service Desk

ServiceDesk Plus automatizează activitățile legate de tratarea cererilor, trimiterea de notificări și verificarea respectării contractelor SLA. Modulele sunt integrate într-un singur sistem: managementul incidentelor, managementul serviciilor cu catalogul de servicii, managementul problemelor, managementul schimbărilor, managementul lansărilor, managementul proiectelor. În plus, sistemul permite gestionarea și înregistrarea resurselor, asociate cu modulul de gestionare a achizițiilor și de gestionare a contractelor. Sistemul este compatibil cu biblioteca ITIL, care garantează că serviciile sunt furnizate în mod optimizat, fără a neglija așteptările utilizatorilor. Serviciul este automatizat la maximum, astfel încât serviciile să fie livrate la timp în conformitate cu contractele SLA. Acest lucru permite, de asemenea, scurtarea timpului de gestionare a aplicațiilor, iar baza de cunoștințe, care face parte din sistem, contractează rezolvarea aplicațiilor pe cont propriu de către utilizatori. Sistemul permite, de asemenea, examinarea satisfacției utilizatorilor pentru a putea îmbunătăți în mod continuu calitatea serviciilor.

Servicedesk Plus este instrumentul de vârf al ManageEngine, care este o soluție cuprinzătoare de Service Desk. Acesta este disponibil în versiunea on premise, versiunea Cloud și versiunea MSP. Vă invităm la un webinar pentru distribuitorii de soluții, unde veți vedea aplicațiile sistemului live! Înscrieți-vă la primul webinar ServiceDesk Plus pe 29 martie. Această înregistrare vă va permite, de asemenea, să vedeți un webinar despre sistemul Desktop Central pentru gestionarea dispozitivelor finale.

Gestionarea dispozitivelor terminale dintr-un singur loc cu Desktop Central

Desktop Central este un instrument integrat, puternic, pentru gestionarea dispozitivelor finale, cum ar fi computere, servere, tablete, smartphone-uri și chiar și chromebook-uri și AppleTV. Sistemele de operare acceptate includ Windows, macOS, Linux, IOS și Android.

Datorită Desktop Central, putem gestiona întregul ciclu de viață al computerului, începând de la pregătirea computerului pentru lucru folosind modulul OS Deployer, prin instalarea aplicațiilor necesare, implementarea securității, instalarea actualizărilor și patch-urilor pe dispozitivele pe cale de dispariție. Cum funcționează sistemul în acțiune puteți vedea prin înregistrarea la webinarul Obține controlul infrastructurii IT! Webinarul dedicat pe deplin funcționalităților Desktop Central este deja pe 31 martie, înscrieți-vă AICI.

Sistemul vă permite, de asemenea, să securizați mediul prin blocarea USB, blocarea executabilelor EXE, eliminarea software-ului interzis sau configurarea BitLocker.

Un aspect important este, de asemenea, modulul de gestionare a patch-urilor, care vă permite să urmăriți starea mediului dvs. în ceea ce privește actualizările instalate și cele care lipsesc. Ca parte a acestui modul, avem, de asemenea, opțiunea de a configura un grup de testare pe care vor fi instalate mai întâi actualizările. Atunci când astfel de actualizări nu cauzează probleme, le puteți marca ca acceptate, astfel încât acestea să fie implementate automat pe alte computere din organizație.

Modulul MDM (Mobile Device Management) vă permite să gestionați complet dispozitivele mobile, să implementați profiluri și securitate, să instalați aplicații și să vă pregătiți propriul magazin cu aplicații disponibile pentru utilizatorii noștri. Acest modul vă permite, de asemenea, să curățați dispozitivele în caz de furt sau pierdere a acestora.

Soluții marca ManageEngine

ManageEngine este o parte a Zoho Corporation și creează software de management IT cuprinzător care face munca mai ușoară pentru mulți oameni din întreaga lume. A început în 1996 ca AdventNet, o companie de administrare a rețelei. În 2002, AdventNet a devenit ManageEngine. 9 din 10 companii din lista Fortune 100 folosesc un instrument din gama ME.

ManageEngine oferă peste 60 de instrumente IT pentru gestionarea operațiunilor IT, inclusiv rețele, servere, aplicații, helpdesk, Active Directory, securitate, computere și dispozitive mobile.

MWT Solutions distribuitor ManageEngine

MWT Solutions este singurul distribuitor oficial și unic al ManageEngine în Polonia din 2007. În plus, avem sucursale în Republica Cehă, Ungaria și România. Până în prezent, am implementat peste 300 de sisteme cuprinzătoare ManageEngine, am finalizat peste 400 de proiecte și avem peste 1.500 de clienți mulțumiți. Pe lângă serviciile legate de produsele ManageEngine, oferim și servicii de consultanță și instruire. Oferim consultanță de asemenea materie de afaceri, procese și tehnologie.

Doriți să aflați mai multe despre sistemele ManageEngine? Scrieți-ne la [email protected] și aveți o întâlnire individuală cu specialistul nostru.