Apple Card în Europa? Tot mai posibil.

Apple Card a fost lansat în SUA acum trei ani, așa că a trecut destul timp încât să putem spera ca serviciul să ajungă și pe Bătrânul Continent.

Am un prieten care, pe lângă cetățenia română, o are și pe cea americană și deține și un business peste ocean. De la el am auzit de Apple Card prima dată, pentru că îmi explica tot felul de beneficii pe care le are cu el: servicii de creditare, de money-back și ceva prețuri reduse prin magazinele Apple.

De ce am spus că este aproape momentul în care va fi disponibil și în Europa? Păi, pentru că Apple tocmai ce a cumpărat un start-up de finetech britanic – Credit Kudos. Desigur, momentul lansării nu pare prea apropiat, iar achiziția poate însemna și altceva decât acel serviciu amintit de mine.