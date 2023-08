AMD a prezentat placile video RX 7700XT si RX 7800XT

Acestea vor fi disponibile incepand cu 6 septembrie si sunt destinate segmentului mid-tier.

In timp ce NVIDIA si-a facut de cap si a lansat niste placi video indoielnice pentru segmentul mijlociu, AMD a lipsit aproape in totalitate din peisaj, lansand recent doar un RX 7600 care nu a facut altceva decat sa sperie gamerii si mai mult ca generatia actuala de placi video este sortita esecului.

Cu noile pregatite RX 7700XT si RX 7800XT disponibile incepand cu luna viitoare, vom vedea daca NVIDIA va avea sau nu concurenta sau ne confruntam cu o noua dezamagire similara cu RTX 4060Ti.

Ambele placi video sunt destinate unei experiente de gaming optima in 1440p si au la baza tehnologia RDNA 3 si dispun de a doua generatie de Infinity Cache.

Radeon RX 7700XT este echipata cu 12GB memorie GDDR6, magistrala de memorie de 192 biti si 48MB pentru Infinity Cache. Consumul in full load ajunge la 245W si are un pret recomandat pentru Europa de 490 euro. In materialele promotionale ale AMD, aceasta este prezentata ca un concurent direct pentru GeForce RTX 4060Ti de 16GB.

Radeon RX 7800XT vine cu 16GB memorie GDDR6, magistrala de memorie de 256biti si 64MB pentru Infinity Cache. Consumul in full load ajunge la 263W si are un pret recomandat pentru Europa de 550 euro. Aceasta este un rival direct pentru GeForce RTX 4070 de 12GB.

Ambele vor fi compatibile cu tehnologia de upscaling proprietara AMD – FSR – care pana la finalul anului va ajunge la a treia generatie.

La o prima analiza – placile celor de la AMD sunt mai darnice pe partea de memorie VRAM, dar preturile nu le fac deloc competitive. Odata ce vor ajunge sa fie testate de publicatii independente vom vedea daca a reusit echipa rosie sa salveze piata GPU-urilor in anul 2023.