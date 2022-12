Primele informatii despre GeForce RTX 4070Ti

Actuala generatie Ada Lovelace va primi un membru familiar in curand.

Conform analizelor facute de mai multe site-uri, RTX 407oTi nu este un GPU in totalitate nou. nVidia planuia sa lanseze doua versiuni ale lui RTX 4080: una cu 12GB RAM si una cu 16GB RAM. Doar versiunea cu 16GB RAM a ajuns in magazine in timp ce varianta cu 12GB a fost data disparuta pana de curand. Conform celor de la videocardz.com, acest RTX 4080 de 12GB RAM va ajunge pe piata sub numele de RTX 4070Ti.

Placa este asteptata la inceputul lunii ianuarie, dar cei de la Colorful deja au un model pregatit pentru piata. MSRP-ul recomandat de nVidia ar fi de 899$.

In materie de performanta, daca e sa luam slide-urile oficiale de la nVidia unde avem modelul de referinta RTX 4080 de 12GB, aceasta ar trebui sa fie in aceiasi zona cu RTX 3090Ti.