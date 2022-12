Review SSD Kingston FURY Renegade cu radiator

Fix acum un an (25 nov) mi-am instalat in calculator un SSD de la Kingston. Este vorba de FURY Renegade, un model cu interfata PCI Express 4.0 si 2TB capacitate. Il folosesc si acum si sunt super multumit de el. Intre timp s-a lansat si varianta cu radiator. Care-i treaba cu ea?

O am si pe aceasta si vreau sa discutam despre ea. De ce trebuia sa se lanseze acelasi SSD, dar cu un mega radiator peste? In principiu este acelasi SSD, fix acelasi, dar cu un radiator montat din fabrica.

Si sunt doua modele de fapt. Unul cu radiator mai mic si unul cu radiator mai mare. Cel cu radiator mai mic este pentru laptop-uri sau sisteme mici, iar cel cu radiator mare este pentru PC-uri sau console PS5.

Acum, realist vorbind, eu am un radiator instalat pentru SSD-ul meu caci asa este placa de baza construita. Deci nu pot face o diferenta prea buna intre ele. Dar inteleg de ce a fost nevoie de radiator.

Radiatorul a fost ales pentru cei care vor sa puna SSD-ul intr-o consola de gaming, care s-ar putea incinge mai tare si este mai solicitata decat un PC. Este o decizie pentru a asigura buna functionare a SSD-ului, in cazurile in care aceasta nu are o racire buna.

De asemenea, cei care au sisteme foarte compacte si airflow-ul nu este tocmai bun, vor cauta un SSD cu radiator. Deci exista clientela si pentru acest model.

Acestea fiind spuse….uite testele:

Il gasiti asa:

Lista de specificatii o gasiti chiar la ei pe site, n-are rost sa o dau cu copy paste.

Tinand cont ca de un an folosesc varianta fara radiator, ma declar multumit de performante. Este un SSD de calitate in buna traditia Kingston si sunt sigur ca o sa fie fiabil pe termen lung. Ei sunt atenti cand aleg memoriile si mi se pare un producator serios.