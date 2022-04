Primele smartphone-uri cu Snapdragon 8 Gen 1 Plus se vor lansa în luna iunie

Qualcomm are unele nemulțumiri legate de fabricile de cipuri Samsung în care sunt produse SoC-urile Snapdragon 8 Gen 1, iar din acest motiv va lansa o variantă revizuită sub umbrela TSMC. Din câte se pare, Samsung Foundries are un randament foarte prost, iar mare parte din unitățile ieșite de pe liniile de fabricație sunt fie defecte, fie nu respectă standardele de calitate Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus va veni cu unele mici îmbunătățiri de performanță și eficiență energetică și va utiliza noul proces de fabricație TSMC pe 4 nm. Deși nu e nimic confirmat oficial, unele surse susțin că primele smartphone-uri dotate cu noul SoC vor fi lansate în iunie pe piața din China. Procesorul va fi dezvăluit oficial în luna mai.

Via GSMArena