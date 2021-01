LG ar putea regandi divizia de mobile

Cu ani in urma, LG era singurul producator de telefoane mobile care ii tinea piept lui Samsung in ecosistemul Android.

In prezent situatia telefoanelor mobile LG este foarte trista. Modelele lansate in ultimii ani nu au reusit sa readuca scanteia produsa de modele mai vechi precum LG G2 sau G3 si in afara de LG Velvet, care era tras in jos de pretul agresiv, restul telefoanelor lansate nici macar nu mi le aduc aminte. Actualizarile sistemului de operare au fost la randul lor o problema pentru LG.

Conform Korean Herald, au fost date niste comunicate interne care anunta regandirea segmentului de telefoane mobile si probabil renuntarea la telefoane premium, dar si faptul ca angajatii nu trebuie sa-si faca griji raportate la viitorul locului de munca.

In the global market, competition in the mobile business including smartphones has gotten fiercer. LG Electronics believes we have reached the point where we need to make the best decision about our mobile phone business, considering current and future competitiveness.