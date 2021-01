Review sistem Gaming Apache by ITD Custom Works in valoare de peste 10.000 lei

Recent am avut ocazia sa testez un calculator realizat de IT Direct, un model din seria Custom Works dupa cum ii spune si numele, foarte performant si cu un pret pe masura. A fost interensant, iar acum vreau sa vi-l prezint si sa analizam impreuna daca merita sau nu un astfel de sistem.

IT Direct ne-a pus la dispozitie sistemul Apache, denumirea completa este in titlu. Este un sistem de ei si daca va uitati pe site pot face sisteme custom foarte complicate. Acesta nu este un sistem greu de facut dar este spectaculos cum a iesit si mi se pare ca arata si foarte bine.

Este genul de sistem pe care l-ar cumpara orice pasionat indiferent de varsta. Este facut cu gust, echilibrat din punct de vedere hardware si gandit sa fie exploatat in gaming.

Costa 11.499 lei in acest moment, deci luati in calcul pretul pentru ceea ce urmeaza sa cititi. Concluziile le tragem la final.

Configuratie

Procesor: AMD Ryzen 5 5600X 4.6GHz

Placa video: Gigabyte RTX 3070

Placa de baza Gigabyte chipset X570

RAM: 16GB Corsair 3200MHz

SSD: 3TB M.2

Cooler procesor: Raijintek

Carcasa: Raijintek Ponos

LED Strip: Silentium PC Aurora ARGB

Design-ul sistemului

Indiferent ca analizam design-ului unui calculator sau al unui telefon trebuie sa cadem de acord ca suntem subiectivi. Daca noua ne placa nu inseamna ca si voua va place. Insa atunci cand vine vorba de calitatea constructiei nu mai suntem subiectivi.

Noua ne place sistemul si consideram ca este unul frumos, bine gandit incat sa nu para o creatie prosteasca cu niste luminite aruncate aiurea. Chiar l-au facut bine si au integrat o serie de lumini placute care dau culoare la propriu sistemului.

Personal nu mai sunt fan al sistemului de iluminare RGB, sa zicem ca m-am maturizat si am trecut de etapa asta, insa in configuratia facuta de baietii de la ITD chiar arata bine si nu este o iluminare intruziva.

Ventilatoarele sunt RGB, iar banda de la baza carcasei este de la Silentium PC. Arata bine in zona respectiva pentru ca acolo nu exista nici un fel de iluminare oferita de carcasa sau de ventilatoare. Astfel ca banda ofera putina culoare discreta in zona respectiva.

Carcasa ofera 3 ventilatoare in partea frontala, unul in spate, iar sistemul de racire al procesorului este montat in tavan cu doua ventilatoare. Racirea este una foarte buna si o sa vedem asta cand discutam si despre ea. Cand te uiti la PC o sa vezi ca este bine aranjat. Cablurile sunt trase frumos incat sa nu fie foarte vizibile, iar rezultat este unul foarte bun dupa cum se poate vedea si in imagini.

Inca exista spatiu pentru diverse manevre si cred ca se poate monta si un sistem de racire mai performant in carcasa asta. Sistemul de iluminare poate fi dezactivat daca un va place, deci nu va faceti griji in privinta lui, dar fiind un sistem de gaming mi se pare normal sa fie prezent.

Capacul carcasei este din sticla si dupa cum vedeti are o gravura foarte bine realizata cu un elicopter. De aici si numele sistemului Apache, caci dupa putin research am aflat ca este un Boeing AH-64 Apache. Carcasa nu vine cu acest desen, inca de asta s-au ocupat baietii de la ITD. Imi place cum arata.

Cum vine ambalat

Asta mi se pare chiar tare. Fiind un sistem custom nu o sa-l primesti asa…pur si simplu. O sa vina pus in cutia de carton a carcasei, iar aceasta va fi pusa intr-o cutie de lemn. Sistemul va fi transportat chiar de catre o echipa IT Direct pentru a evita orice neplacere sau poate fi ridicat de la sediul lor. Deci astfel de sisteme sunt protejate incat sa nu sufere daune la transport. Dar mi se pare interesanta metoda de ambalare si faptul ca iti ofera un set de manusi ca sa nu murdareste carcasa atunci cand o scoti din cutie. Foarte tare.

Sistemul de racire

Confiugaratia v-am spus, este una echilibrata si gandita incat sa ruleze toate jocurile din prezent fara probleme in rezolutie 2K si cu detalii maxime. Atat procesorul cat si placa video vin cu sisteme de racire diferite fata de ce am testat noi pana acum.

De exemplu placa video nu este modelul de referinta Nvidia pe care l-am testat noi. In cazul de fata este o implementare de la Gigabyte cu 3 ventilatoare si cu un radiator vizibil mai mare.

De asemenea, procesorul are o racire pe apa. Deci putem face un comparativ fata de sistemele de racire de baza cu care vin aceste doua componente: temperaturi cu cooler-ul stock vs sistem AiO si temperaturi placa video de referinta vs temperaturi placa video Gigabyte.

Si chiar asta am facut. Din pacate procesorul nu l-am testat, dar placa video o avem testata si am salvat rezultatele obtinute in benchmark-uri si in gaming.

Procesorul a stat in idle la o temperatura de 33, iar in full load nu depasit 59 grade. Este excelent cum a rulat acest sistem de racire si trebuie sa va mai spun un lucru foarte important. Chiar si in sesiunile de gaming sau in timpul testelor sintetice, cooler-ul abia daca l-am auzit. Pompa de apa este foarte silentioasa, iar ventilatoarele au crescut usor in ture dar tot au fost silentioase. As putea compara zgomotul produs de ventilatoare si de pompa de apa cu zgomotul produs de un sistem de racire de pe laptop atunci cand este in idle. Il auzit putin suierand dar nimic mai mult.

Cat despre placa video la fel. Sistemul de racire este mult mai bun decat cel default oferit de Nvidia. Este la fel de silentios, deci nici o diferenta pe partea asta, dar temperaturile sunt mai bune in special in sarcina.De exemplu am atins doar maxim 52 de grade in load la placa video.

Pe scurt, temperaturile sunt exceptionale iar sistemul este silentios, peste asteptarile mele.

Teste sintetice si performante din gaming

Aici nu sunt multe de povestit caci imaginile vorbesc de la sine. Am facut mici teste sintetice cu programele pe care le folosim in mod frecvent. Puteti compara rezultatele cu cele ale altor produse testate de noi sau puteti cauta pe net diverse comparatii. Astea sunt rezultatele, voi puteti sa le interpretati cum doriti si sa le comparati cu altele.

Apropo, avand un cooler cu racire pe apa procesorul poate fi usor overclock-at. Nu am facut asta, dar este bine sa stiti ca voi o puteti face. Sursa duce, sistemul de racire duce.

Noi nu suntem fani teste sintetice, nici nu le-am face in unele cazuri, dar stim ca sunt multi care vor sa vada aceste rezultate. Pe mine ma inteseaza in mod special cum se comporta acest sistem in gaming. Si pentru asta am rulat o serie de jocuri in rezolutie 2K si am notat atat FPS-ul nimic cat si cel maxim si am obtinut o medie. Nu are sens sa va ofer valorile minime si maxime. De exemplu in HITMAN imi da FPS minim 2, deci este irelevant caci este doar o mica sacadare a jocului cand il deschid. Conteaza cel mai mult FPS-ul constant, cel mediu pe care o sa il ai tot timpul atunci cand te joci.

JOC Detalii/Rezolutie FPS AVG Control High/2K 94 Assassin’s Creed Odyssey High/2K 88 Watch Dogs Legion High/2K 65 NFS Heat High/2K 123 FIFA 20 High/2K 130 Death Stranding High/2K 129

Am rulat fix aceleasi jocuri pe care am testat placa video RTX 3070 modelul de referinta ca sa vad exact ce diferente sunt la nivel de FPS. Am pastrat aceleasi setari, aceeasi rezolutie. Spre surprinderea mea….rezultatele sunt mai bune. Fie din cauza procesorului mai potent, fie din cauza placii video Gigabiyte. Nu stiu de unde aceasta diferenta dar FPS-uri in plus. Nu multe, dar suficiente incat sa se simta o diferenta cel putin pe hartie. Vedeti AICI rezultatele scoase de placa video RTX 3070 modelul de referinta la mine in sistem.

Alte detalii

Aici vreau sa dau alte detalii extra despre sistem. De exemplu trebuie sa stiti ca primiti doar un SSD generos si nu vine si un HDD suplimentar. Cei 3TB de stocare oferiti pe SSD-ul M.2 sunt suficienti. De asemenea, placa de baza este un Gigabyte AORUS Elite care costa in jur de 1000 lei.

Este o placa de baza buna insa nu este un top de gama al chipset-ului X570. De exemplu mai sunt modelele AORUS Ultra, Master sau Extreme sau variante care ofera Wi-Fi si Bluetooth. Aceasta nu ofera decat strictul necesar: 2 porturi M.2, 4 sloturi pentru RAM, placa de retea Realtek, chipset audio Realtek. Nimic pompos.

Sursa este una de calitate, Seasonic din seria Focus de 650W. Eu am gasit doar cu certificare Gold, insa pe site-ul IT Direct este mentionata certificarea Bronze. Cred ca este o greseala si de fapt este Gold. Nu cred ca exista certificare Bronze pe seria Focus. Astfel, Sursa este una buna in valoare de peste 500 lei care ofera numeroase avanjate: protectii OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP dar si cabluri lungi si de calitate. Ofera 10 cabluri SATA, 4 cabluri 6+2 pini PCI-E si 2 cabluri 4+4 pini ATX.

Placa video este chiar modelul acesta care costa in jur de 4200 lei. Este o varianta cu OC din fabrica si o racire clar mai buna decat a modelului de referinta. Are un GPU Boost Clock de 1815MHz si o frecventea a memoriei de 14000MHz. S-au folosit componente de calitate in constructia ei si mi se pare o implementare foarte buna in comparatie cu placa de referinta.

O chestie foarte interesanta de care era sa uit. Capacul lateral din sticla poate fi personalizat! Deci daca voi vreti sa va treceti numele pe el sau vreti sa va desenati un Pokemon pe sticla o puteti face. Trebuie doar sa le spuneti baietilor de la ITD ce model vreti si ei se ocupa de treaba asta. Deci o sa aveti o carcasa unica.

Concluzie

As vrea sa ii gasesc si cateva parti rele sistemului dar sincer nu am gasit nici una. Pretul mi se pare unul justificat, design-ul este atragator din punctul meu de vedere, configuratia este una echilibrata si vine pregatit pentru overclock.

Are tot ce vrei pe el incat sa te poti juca in liniste orice din acest moment indiferent ca o faci in Full HD sau pe 2K. Personal mi-ar fi placut sa aiba si un HDD pe langa acest SSD. Stiu ca are 3TB si ca pot sa fac o partitie, dar pentru confortul meu as fi preferat un HDD de 1-2TB pentru stocare, clasic. Nu este o critica ci doar o preferinta personala.

Sistemul este bine facut, iar componentele sunt alese cu cap si sunt de cea mai buna calitate. Nu s-au ales componente care trebuie sa dispara de pe stoc, surse no-name sau carcasa de slaba calitate. S-a facut un sistem bun asa cum l-ar face orice profesionist.

Il gasiti la pretul de 11.499 lei la acest link.