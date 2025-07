GTA VI ar putea rula la 60 de cadre pe secundă doar pe PlayStation 5 Pro

GTA VI a fost confirmat momentan doar pentru PlayStation 5 ╚Öi Xbox Series X|S, a╚Öadar, la momentul lans─ârii, va fi limitat tehnologic ╚Öi nu va oferi cea mai bun─â fidelitate grafic─â. Consolele de jocuri au avantajul pre╚Ťurilor mici, ├«ns─â nu ofer─â nici pe departe dot─ârile unui PC de gaming high-end. ╚śi cum jocul va fi destul de solicitant, sunt ╚Öanse foarte mari ca framerate-ul s─â fie limitat la 30 de cadre pe secund─â.

├Äns─â, conform unor informa╚Ťii ap─ârute recent, GTA VI ar putea rula la 30 fps doar pe PlayStation 5, respectiv Xbox Series S|X, ├«n timp ce pe PlayStation 5 Pro ar putea sosi cu un mod de performan╚Ť─â, capabil s─â asigure 60 fps. Conform celor declarate de @DetectiveSeeds, un reviewer ╚Öi leakster de gaming, inginerii de la Sony colaboreaz─â activ cu Rockstar la optimizarea jocului ╚Öi implementarea tehnologiei de upscaling PSSR, care ar permite atingerea unor performan╚Ťe superioare celorlalte console. Desigur, informa╚Ťia e departe de a fi oficial─â, ├«ns─â trebuie s─â avem ├«n vedere hardware-ul lui PlayStation 5 Pro este mult mai puternic ├«n compara╚Ťie cu varianta de baz─â ╚Öi Xbox Series X|S, a╚Öadar o eventual─â cre╚Ötere a framerate-ului pare c├ót se poate de plauzibil─â.

GTA6 has been, and continues to hit 60fps while being optimized for the PS5 Pro on multiple graphical settings. PS engineers are assisting with the optimization due to the new tech being implemented and rolled out with a current target date of May 2026. They are also assistingÔÇŽ https://t.co/IKDPfFZc5S

ÔÇö Detective Seeds (@DetectiveSeeds) July 19, 2025