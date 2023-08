Quake II primeste un remake in 2023 – trailer oficial

Dragi gameri batrani, Quake II revine. Avem un trailer oficial pentru varianta remastered care va fi disponibila pe PC si console din 2023.

Jocul o sa coste 10 dolari pe fiecare platforma, iar cine are deja jocul original pe Steam, GOG sau in magazinul Microsoft, primesc gratis varianta Remastered. Pentru cei 10 dolari, daca nu ai jocul original, primesti campania originala, ambele expansiuni, Quake 64 si Call of the Machine cu 28 de nivele dezvoltate de Machine Games.

Poti sa te joci ca pe vremuri in multiplayer cu ecranul divizat in patru sau normal. Jocul suporta rezolutie 4K, salvari in cloud, cross-platform, stie rata de refresh mai mare si multe altele.

Grafica nu e schimbata mai deloc si jocul arata fix ca pe vremuri.