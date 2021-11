Qualcomm va schimba numele procesoarelor din seria Snapdragon

După patru ani de Snapdragon 8xx, se pare că Qualcomm are în plan un rebranding. Nu înainte de lansarea chipsetului Snapdragon 898, care pare că va apărea întâi pe terminalele Motorola și Xiaomi.

Unul dintre zvonacii din domeniu anunță că, după acest eveniment, viitoarele chipset-uri se vor numi Snapdragon 8 gen1, cu denumirea internă SM8450.

Dacă mă întrebați pe mine, i-aș spune simplu – Snapdragon. The Next Generation, l-aș invita pe Brent Spiner la evenimentul de lansare și l-aș pune să spună fraza asta, în timp ce ține noul produs în mână:

I am superior, sir, in many ways, but I would gladly give it up to be human.